GTA 6 не выйдет в ближайшее время: в Rockstar объяснили причины и назвали точную дату релиза игры

Релиз видеоигры Grand Theft Auto VI перенесен на 19 ноября 2026 года. Студия Rockstar Games сообщила, что ей нужно дополнительное время для завершения производства и полировки всех систем игры, чтобы продукт соответствовал ожиданиям игроков и внутренним стандартам качества.

Как отмечается в открытом письме компании, разработчики поблагодарили аудиторию за многолетнее терпение. В Rockstar объяснили, что понимают уровень интереса вокруг шестой части серии и высокую планку, которую установили предыдущие игры. Там также подчеркнули, что дополнительные месяцы работы дадут возможность завершить создание игрового мира, который будет включать возвращение в современный Вайс-Сити и будет разворачиваться на территории штата Леонида. Студия отметила, что целью является не просто выпустить новую часть, а создать полноценный игровой опыт, который будет ощущаться масштабным и завершенным.

Письмо студии Rockstar Games Фото: Скриншот

Как обращает внимание издание Obozrevatel, объявление о переносе повлияло на ситуацию на фондовом рынке. После заявления студии акции материнской компании Take-Two Interactive снизились почти на 30 долларов во время торгов после закрытия основной сессии. Издание отмечает, что инвесторы восприняли изменение даты как сигнал о возможном удлинении производственного цикла.

Вместе с тем, руководитель Take-Two Штраус Зельник объяснил, что решение не является следствием кризисных процессов в Rockstar. Он отметил, что компания не рассматривает ускоренные релизы как эффективную стратегию, поскольку преждевременный выход игры может негативно повлиять как на первые впечатления игроков, так и на долгосрочное восприятие бренда. Кроме того, Зельник подчеркнул, что Take-Two уже неоднократно предоставляла Rockstar дополнительное время для работы над крупными релизами, и такой подход является обычной внутренней практикой.

По словам руководителя, перенос даты не должен повлиять на финансовые результаты текущего года для Take-Two, поскольку компания рассчитывает доходы в долгосрочной перспективе. Он также заметил, что на рынке известны случаи, когда студии выходили с релизами, которые не были достаточно доработаны, что впоследствии негативно сказывалось на их имидже и взаимодействии с аудиторией.

Оправдает ли GTA VI вложенные ресурсы и ожидания игроков

В целом, ожидания вокруг GTA VI остаются чрезвычайно высокими. Предыдущая часть серии — Grand Theft Auto V — с 2013 года продалась тиражом более 200 миллионов копий и продолжает приносить прибыль благодаря многопользовательскому режиму GTA Online. Именно поэтому аналитики связывают с новой частью значительные коммерческие прогнозы, ожидая мощный старт продаж после релиза.

Также издание отмечает, что в сообществе активно продолжаются дискуссии относительно потенциальной стоимости игры на старте. Некоторые отраслевые аналитики допускают вероятность повышенной цены из-за объема производства и технических требований современных платформ, однако никаких официальных подтверждений от Rockstar или Take-Two на данный момент нет.

Obozrevatel также обращает внимание на внутреннюю ситуацию в Rockstar. В частности, недавно в компании произошли увольнения сотрудников, которых обвинили в нарушении внутренних правил и возможном распространении конфиденциальной информации. Профсоюзные представители, в свою очередь, высказали мнение, что увольнения могли коснуться и тех работников, которые пытались организовать коллективное представительство.

По доступной информации, работа над GTA VI продолжается с 2020 года. Бюджет проекта превышает миллиард долларов, поэтому эта разработка является одной из самых затратных в отрасли. Также известно, что первый трейлер игры, обнародованный в декабре 2023 года, собрал более 250 миллионов просмотров.

