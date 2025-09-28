Bully 2 пожертвовали "хитам" Rockstar: соучредитель студии раскрыл, почему игру закрыли (видео)

Соучредитель Rockstar Games Дэн Хаузер впервые подробно рассказал, почему разработку Bully 2 так и не довели до релиза. Во время выступления на Comic Con 2025 в Лос-Анджелесе он заявил, что у студии не хватало ресурсов и ведущих специалистов, чтобы одновременно работать над всеми крупными проектами.

По информации IGN, Хаузер охарактеризовал ситуацию как "проблемы пропускной способности". По его словам, небольшая команда лид-дизайнеров и креативщиков просто физически не могла "тянуть" сразу несколько масштабных франшиз. Поэтому компания сделала выбор в пользу других тайтлов, которые тогда были в разработке: L.A. Noire, Red Dead Redemption, Max Payne 3 и будущего бестселлера GTA V.

"Если у вас есть небольшая ведущая команда, вы просто не способны делать все проекты, которые хотите. Мы должны были выбирать, и Bully 2 не получил достаточно внимания", — пояснил Хаузер.

Несмотря на это, он признал, что Bully до сих пор остается важной частью наследия Rockstar. Игра, которую часто называют "школьной GTA", имеет преданную фан-базу, которая продолжает требовать продолжения. В то же время Хаузер отметил, что пока говорить о возможности разработки второй части рано:

"Может ли мир когда-нибудь увидеть Bully 2? Возможно. Но точно не в ближайшее время", — сказал разработчик.

На конференции он также поделился другими интересными деталями о работе Rockstar в прошлые годы. Так, Хаузер упомянул, что разработка GTA 3 происходила в крайне ограниченных условиях: студия не имела достаточного бюджета даже на полноценные захваты движения, поэтому сцены записывали "по три актера за раз". Он подчеркнул, что часто испытывал "временное и финансовое давление", однако у команды всегда была главная цель — сделать уникальный продукт, который сам оправдает затраты.

Отдельно Хаузер отметил Red Dead Redemption 2, назвав ее "лучшим примером открытого мира и эмоционального сторителлинга", который удалось реализовать в Rockstar. Среди других проектов он с теплотой вспомнил GTA IV и Bully, ведь эти игры стали для студии новым шагом и позволили создать сильные оригинальные IP.

Хотя Хаузер покинул Rockstar в 2020 году, он не оставил индустрию. Сейчас он возглавляет собственную компанию Absurd Ventures, которая работает над новыми играми и графическими романами. На Comic Con он презентовал серию American Caper, которую назвал "темной криминальной комедией с новым взглядом на американскую культуру". Кроме того, студия ведет разработку двух игр: комедийного открытого мира во вселенной "Absurdverse" и драматического приключенческого проекта в сеттинге "A Better Paradise".

