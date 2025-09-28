Bully 2 пожертвували "хітам" Rockstar: співзасновник студії розкрив, чому гру закрили (відео)

Співзасновник Rockstar Games Ден Гаузер уперше докладно розповів, чому розробку Bully 2 так і не довели до релізу. Під час виступу на Comic Con 2025 у Лос-Анджелесі він заявив, що у студії не вистачало ресурсів та провідних спеціалістів, щоб одночасно працювати над усіма великими проєктами.

За інформацією IGN, Гаузер охарактеризував ситуацію як "проблеми пропускної здатності". За його словами, невелика команда лід-дизайнерів і креативників просто фізично не могла "тягнути" одразу кілька масштабних франшиз. Тому компанія зробила вибір на користь інших тайтлів, які тоді були у розробці: L.A. Noire, Red Dead Redemption, Max Payne 3 та майбутнього бестселера GTA V.

"Якщо у вас є невелика провідна команда, ви просто не здатні робити всі проєкти, які хочете. Ми мусили обирати, і Bully 2 не отримав достатньо уваги", — пояснив Гаузер.

Попри це, він визнав, що Bully і досі залишається важливою частиною спадку Rockstar. Гра, яку часто називають "шкільною GTA", має віддану фан-базу, яка продовжує вимагати продовження. Водночас Гаузер зауважив, що наразі говорити про можливість розробки другої частини зарано:

"Чи може світ колись побачити Bully 2? Можливо. Але точно не найближчим часом", — сказав розробник.

На конференції він також поділився іншими цікавими деталями про роботу Rockstar у минулі роки. Так, Гаузер згадав, що розробка GTA 3 відбувалася у вкрай обмежених умовах: студія не мала достатнього бюджету навіть на повноцінні захоплення руху, тому сцени записували "по три актори за раз". Він підкреслив, що часто відчував "часовий і фінансовий тиск", однак у команді завжди була головна мета — зробити унікальний продукт, який сам виправдає витрати.

Окремо Гаузер відзначив Red Dead Redemption 2, назвавши її "найкращим прикладом відкритого світу та емоційного сторітелінгу", який вдалося реалізувати в Rockstar. Серед інших проєктів він з теплотою згадав GTA IV та Bully, адже ці ігри стали для студії новим кроком і дозволили створити сильні оригінальні IP.

Хоча Гаузер залишив Rockstar у 2020 році, він не полишив індустрію. Зараз він очолює власну компанію Absurd Ventures, яка працює над новими іграми та графічними романами. На Comic Con він презентував серію American Caper, яку назвав "темною кримінальною комедією з новим поглядом на американську культуру". Крім того, студія веде розробку двох ігор: комедійного відкритого світу у всесвіті "Absurdverse" та драматичного пригодницького проєкту у сетингу "A Better Paradise".

