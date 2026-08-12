Стрельба у Эйфелевой башни: в новой игре Call of Duty будет миссия в центре Парижа

Разработчики игры Call of Duty Modern Warfare 4 представили новый трейлер новой версии из легендарной серии. В ней игроки смогут перенестись в Париж.

Персонажами трейлера стали два героя из предыдущих игр. Новое видео появилось на канале Call of Duty в YouTube.

Как обычно, в трейлере показано достаточно много перестрелок. На этот раз игра перенесет поклонников серии на улицы Парижа.

На видео видно, что главными героями игры станут капитан Прайс и Валерия, которая была антагонисткой в одной из предыдущих игр серии — Modern Warfare 2. Однако на этот раз Прайс и Валерия будут на одной стороне.

Погоня происходит на улицах Парижа. В частности, в одном из эпизодов видна Эйфелева башня.

Более подробных сведений о сюжете в новом трейлере не раскрыли.

Когда выйдет игра Call of Duty: Modern Warfare 4

Выход новой игры Call of Duty Modern Warfare 4 запланирован на 23 октября 2026 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

Відео дня

При этом игроки, оформившие предзаказ, смогут начать проходить сюжетную кампанию на неделю раньше — с 16 октября 2026 года.

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Также ранее сообщалось, что после начала предпродажи игры Grand Theft Auto VI было продано 39 миллионов копий GTA 6, а Rockstar и Take-Two заработали миллиарды.