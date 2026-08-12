Стрілянина біля Ейфелевої вежі: у новій Call of Duty буде місія в центрі Парижа

Розробники гри Call of Duty Modern Warfare 4 показали новий трейлер нової версії з легендарної серії. У ній гравці зможуть перенестися до Парижу.

Персонажами трейлера стали двоє героїв з минулих ігор. Нове відео з'явилося на каналі Call of Duty в YouTube.

Традиційно для гри у трейлері показали достатньо багато стрілянин. Цього разу гра занесе фанатів серії на вулиці Парижу.

У відео видно, що героями гри буде Капітан Прайс та Валерія, яка була антагоністкою в одній із попередніх ігор серії — Modern Warfare 2. Однак цього разу Прайс та Валерія будуть на одній стороні.

Погоня відбувається на вулицях Парижу. Зокрема, в одному з епізодів видно Ейфелеву вежу.

Більше сюжетних деталей у новому трейлері не розкрили.

Коли вийде гра Call of Duty Modern Warfare 4

Реліз нової гри Call of Duty Modern Warfare 4 запланований на 23 жовтня 2026 року. Гра вийде на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S та Nintendo Switch 2.

Відео дня

Водночас гравці, що зроблять передзамовлення, отримають можливість насолоджуватися сюжетною кампанією раніше на один тиждень — з 16 жовтня 2026 року.

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Також раніше повідомлялося, що після початку попереднього продажу гри Grand Theft Auto VI було продано 39 мільйонів копій GTA 6, а Rockstar і Take-Two заробили мільярди.