Як виглядає ЧАЕС зсередини: розробники STALKER 2 показали нові кадри з DLC

Розробники гри STALKER 2 компанія GSC Game World випустила нове відео щодо майбутнього великого оновлення до свого продукту.

Зокрема, у новому відео було показана Чорнобильська АЕС такою, як її зобразили розробники гри. Відео було опубліковане на офіційній сторінці компанії.

Загалом там показано 8 хвилин геймплею з нового DLC, яке отримало назву "Ціна надії". Так, для гравців буде відкрито дві нові локації, які до цього були закриті, — "Залізний ліс" та Чорнобильська АЕС.

"Пройдіть крізь похмурий та сповнений аномалій лабіринт Залізного Лісу, непривітне до сталкерів місце, яке по-справжньому випробує ваші навички. Дослідіть Чорнобильську атомну електростанцію та дізнайтеся, що ховається всередині застиглих у часі будівель, машинних залів і адміністративних корпусів", — зазначено в описі.

Відео дня

Коли вийде оновлення до гри STALKER 2

У трейлері зазначено, що "біля вогнищ пошепки говорять про 20 серпня". Цю ж дату вказано в анонсі на сторінці гри в Steam.

Про що буде оновлення STALKER 2

"Скіфу доведеться зробити вибір між двома світоглядами — "Волі" та "Долга" — і спробувати самостійно з’ясувати, що ховає центр Зони, який до цього був закритий для всіх сталкерів", — описують оновлення розробники.

Йдеться про два угруповання, які існують у світі гри. У попередніх версіях між ними був серйозний конфлікт, тож зараз, ймовірно, для гравців буде розкрита доля учасників цього протистояння.

Також для гравців будуть відкрити дві локації — Залізного Лісу й ЧАЕС.

STALKER 2 — що відомо про оновлення

Оновлення "Ціна надії" було анонсоване 4 місяці тому. Розробники обіцяють десятки годин геймплею, "незабутні історії та незвичні персонажі".

Також автори гри анонсували, що інвентарів персонажів буде додано бінокль. Цікаво, що анонс цього оновлення було зроблено у незвичайний спосбів — автори випустили 5-хвилинне відео, де просто прокручується модель бінокля з гри.

Водночас такий креатив сподобався фанатам — у коментарях під відео вони називають це "найкращим способом провести 5 хвилин", а також дуже радіють тому, що бінокль додали у гру.

Також було опубліковано іще один трейлер. "Воля прагнула використати їх для "загального блага" і процвітання Великої — хоча, звісно, ніхто не відмовлявся від багатств, отриманих на шляху. Долг, натомість, вбачає в усьому аномальному в Зоні загрозу, яку необхідно знищити будь-якою ціною, незважаючи на жертви. Готуйтеся, сталкери! Серйозний виклик на підході. Час дізнатися ціну надії все ближче. Вирушайте в нову експедицію до Зони у масштабному, нелінійному доповненні. Досліджуйте десятки годин геймплею, сповнені незабутніх історій і колоритних персонажів", — пообіцяли розробники.

У липні був показний ще один трейлер до нового оновлення.

Гра Stalker 2 — хіт від української студії

Реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World відбувся 20 листопада 2024 року. Станом на вечір вона посіла перше місце серед хітів продажу на платформі Steam.

В день виходу довгоочікуваного продовження "Сталкера" українці "поклали" швидкість мережі деяких провайдерів.

Видання Forbes вже в грудні 2024 написало, що гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже окупилася, а команда GSC веде переговори з Netflix щодо створення серіалу за її мотивами.

А в листопаді 2025 року у Росії назвали "небажаною організацією" українську компанію GSC Game World, яка створила відеогру S.T.A.L.K.E.R. 2. Прокуратура країни-агресорки закидає розробникам фінансову підтримку української армії та "дискредитацію" РФ.