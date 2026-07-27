Розробники "S.T.A.L.K.E.R. 2" анонсували нове DLC: про що буде та коли вийде

Розробники комп'ютерної гри "S.T.A.L.K.E.R. 2" компанія GSC Game World анонсували масштабне доповнення до гри, яке вийде вже цього літа. У ньому обіцяють додати більше локацій і не тільки.

Зокрема, планується, що гравці отримають доступ до Чорнобильської АЕС — локації, яка до цього була закрита. Про це йдеться в трейлері, який опублікували на каналі гри.

Доповнення отримало назву "Ціна надії". "Підступи до Центру закриті міцніше ніж будь-коли. Але, як заведено в Зоні — вже знайшлися ті, хто знає, коли і де відчиниться шлях", — зазначили автори.

Коли вийде оновлення до гри S.T.A.L.K.E.R. 2

У трейлері зазначено, що "біля вогнищ пошепки говорять про 20 серпня". Цю ж дату вказано в анонсі на сторінці гри в Steam.

Про що буде оновлення S.T.A.L.K.E.R. 2

"Скіфу доведеться зробити вибір між двома світоглядами — "Волі" та "Долга" — і спробувати самостійно з’ясувати, що ховає центр Зони, який до цього був закритий для всіх сталкерів", — описують оновлення розробники.

Відео дня

Йдеться про два угруповання, які існують у світі гри. У попередніх версіях між ними був серйозний конфлікт, тож зараз, ймовірно, для гравців буде розкрита доля учасників цього протистояння.

Також для гравців будуть відкрити дві локації — Залізного Лісу й ЧАЕС.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — що відомо про оновлення

Оновлення "Ціна надії" було анонсоване 4 місяці тому. Розробники обіцяють десятки годин геймплею, "незабутні історії та незвичні персонажі".

Також автори гри анонсували, що інвентарів персонажів буде додано бінокль. Цікаво, що анонс цього оновлення було зроблено у незвичайний спосбів — автори випустили 5-хвилинне відео, де просто прокручується модель бінокля з гри.

Водночас такий креатив сподобався фанатам — у коментарях під відео вони називають це "найкращим способом провести 5 хвилин", а також дуже радіють тому, що бінокль додали у гру.

Також було опубліковано іще один трейлер. "Воля прагнула використати їх для "загального блага" і процвітання Великої — хоча, звісно, ніхто не відмовлявся від багатств, отриманих на шляху. Долг, натомість, вбачає в усьому аномальному в Зоні загрозу, яку необхідно знищити будь-якою ціною, незважаючи на жертви. Готуйтеся, сталкери! Серйозний виклик на підході. Час дізнатися ціну надії все ближче. Вирушайте в нову експедицію до Зони у масштабному, нелінійному доповненні. Досліджуйте десятки годин геймплею, сповнені незабутніх історій і колоритних персонажів", — пообіцяли розробники.

Гра Stalker 2 — хіт від української студії

Реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World відбувся 20 листопада 2024 року. Станом на вечір вона посіла перше місце серед хітів продажу на платформі Steam.

В день виходу довгоочікуваного продовження "Сталкера" українці "поклали" швидкість мережі деяких провайдерів.

Видання Forbes вже в грудні 2024 написало, що гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже окупилася, а команда GSC веде переговори з Netflix щодо створення серіалу за її мотивами.

А в листопаді 2025 року у Росії назвали "небажаною організацією" українську компанію GSC Game World, яка створила відеогру S.T.A.L.K.E.R. 2. Прокуратура країни-агресорки закидає розробникам фінансову підтримку української армії та "дискредитацію" РФ.