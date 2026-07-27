Разработчики "S.T.A.L.K.E.R. 2" анонсировали новое DLC: о чем оно будет и когда выйдет

Разработчики компьютерной игры "S.T.A.L.K.E.R. 2" — компания GSC Game World — анонсировали масштабное дополнение к игре, которое выйдет уже этим летом. В нём обещают добавить больше локаций и не только.

В частности, планируется, что игроки получат доступ к Чернобыльской АЭС — локации, которая до этого была закрыта. Об этом говорится в трейлере, опубликованном на канале игры.

Дополнение получило название "Цена надежды". "Подступы к Центру закрыты надежнее, чем когда-либо. Но, как это принято в Зоне, уже нашлись те, кто знает, когда и где откроется путь", — отметили авторы.

Когда выйдет обновление для игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В трейлере говорится, что "у костров шепотом говорят о 20 августа". Эта же дата указана в анонсе на странице игры в Steam.

О чем будет обновление S.T.A.L.K.E.R. 2

"Скифу предстоит сделать выбор между двумя мировоззрениями — "Свободой" и "Долгом" — и попытаться самостоятельно выяснить, что скрывает центр Зоны, который до этого был закрыт для всех сталкеров", — описывают обновление разработчики.

Відео дня

Речь идет о двух группировках, существующих в игровом мире. В предыдущих версиях между ними происходил серьёзный конфликт, поэтому сейчас, вероятно, игрокам будет раскрыта судьба участников этого противостояния.

Кроме того, для игроков будут открыты две локации — Железный Лес и ЧАЭС.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — что известно об обновлении

Обновление "Цена надежды" было анонсировано 4 месяца назад. Разработчики обещают десятки часов игрового процесса, "незабываемые истории и необычных персонажей".

Кроме того, разработчики игры объявили, что в инвентарь персонажей будет добавлен бинокль. Интересно, что анонс этого обновления был сделан необычным способом — разработчики выпустили 5-минутное видео, в котором просто показывается модель бинокля из игры.

В то же время такой креатив понравился фанатам — в комментариях под видео они называют это "лучшим способом провести 5 минут", а также очень радуются тому, что бинокль добавили в игру.

Также был опубликован ещё один трейлер. "Воля стремилась использовать их для „общего блага“ и процветания Великой — хотя, конечно, никто не отказывался от богатств, полученных по пути. Долг, напротив, видит во всём аномальном в Зоне угрозу, которую необходимо уничтожить любой ценой, несмотря на жертвы. Готовьтесь, сталкеры! Серьёзный вызов не за горами. Время узнать цену надежды приближается. Отправляйтесь в новую экспедицию в Зону в масштабном, нелинейном дополнении. Исследуйте десятки часов геймплея, наполненные незабываемыми историями и колоритными персонажами", — пообещали разработчики.

Игра "Stalker 2" — хит от украинской студии

Релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World состоялся 20 ноября 2024 года. К вечеру она заняла первое место в рейтинге бестселлеров на платформе Steam.

В день выхода долгожданного продолжения "Сталкера" украинцы "перегрузили" скорость сети у некоторых провайдеров.

Издание Forbes ещё в декабре 2024 года сообщило, что игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже окупилась, а команда GSC ведёт переговоры с Netflix о создании сериала по её мотивам.

А в ноябре 2025 года в России признали "нежелательной организацией" украинскую компанию GSC Game World, создавшую видеоигру S.T.A.L.K.E.R. 2. Прокуратура страны-агрессора обвиняет разработчиков в финансовой поддержке украинской армии и "дискредитации" РФ.