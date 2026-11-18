Шестая часть культовой игры от компании Rockstar наконец-то вышла в свет — 18 ноября она стала доступна в Новой Зеландии. В течение следующих суток геймеры из разных стран смогут вернуться в Вайс-Сити.

В настоящее время новая часть уже доступна в Новой Зеландии в связи с разницей во времени, а в течение следующих суток игра станет доступна во всех уголках планеты. Об этом сообщает TalkEsport.

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