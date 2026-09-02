Геймеры берут отпуска и выходные: запуск GTA 6 обойдется экономике США в миллиард долларов

Многие фанаты игры взяли отпуск, как только стала известна дата релиза – 19 ноября. И теперь, чем ближе дата премьеры, тем активней геймеры берут отгулы и выходные. Уже подсчитали, что запуск GTA 6 обойдется экономике США более чем в 1 миллиард долларов в день релиза.

Grand Theft Auto VI уже заставила многих людей бронировать отпуск с момента выхода предыдущей версии. Это одна из самых ожидаемых игры современности, и люди не хотят ее пропустить. Многие поделились своими планами на день релиза в социальных сетях. Игра, по прогнозам, продаст около 50 миллионов копий на старте и принесет около 4,5 миллиардов долларов, сообщает Rockstar Intel.

Значительное количество людей, берущих выходные и сообщающих о болезни, окажет реальное влияние на экономику США. Хосе Монтальво, профессор экономики в Университете Помпеу Фабра, провел исследование, которое указывает на то, что только в день выхода GTA VI неявка на работу может обойтись в миллиард долларов.

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Ожидается, что тысячи американцев, преимущественно молодые мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, пропустят работу или учебу в четверг, 19 ноября. Демографические данные указывают на то, что больше всего пострадает технологический сектор. Снижение производительности труда оценивается в 2%. Это подтверждает предыдущие сообщения о том, что до 6% людей в возрасте от 18 до 35 лет в крупных городах, таких как Лос-Анджелес и Нью-Йорк, взяли выходной в день выхода GTA V.

Если GTA VI обходится США в такую ​​сумму, то для Take-Two и ее акционеров игра принесёт гораздо больше. Кроме того, разработкой игры руководит британский офис, который также приносит миллионы в экономику Великобритании.

При этом на сайте Reddit уже опубликовали пост в котором утверждают, что 9-й инженерный батальон в Форт-Стюарте, штат Джорджия, предоставляет солдатам четыре выходных дня для игры в GTA 6 на старте продаж, если они продлят контракт с армией США.

В листовке, предположительно подписанной командиром, подполковником Райаном Д. Ходжсоном, объявляется о "специальном поощрении за продление контракта" — четырехдневном отпуске для игры в GTA 6.

Напомним, 27 августа компания Rockstar Games провела масштабную презентацию Grand Theft Auto 6. Первыми ролик смогли увидеть подписчики Netflix.

Ранее издание The OP Gaming сообщило, что GTA 6 принесла разработчикам 3 миллиарда долларов.