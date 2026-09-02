Геймери беруть відпустки та вихідні: вихід GTA 6 обійдеться економіці США в мільярд доларів

Багато шанувальників гри взяли відпустку, щойно стала відома дата виходу — 19 листопада. І тепер, чим ближче дата прем’єри, тим активніше геймери беруть відгули та вихідні. Вже підрахували, що запуск GTA 6 обійдеться економіці США у понад 1 мільярд доларів у день релізу.

Grand Theft Auto VI вже змусила багатьох людей бронювати відпустку з моменту виходу попередньої версії. Це одна з найбільш очікуваних ігор сучасності, і люди не хочуть її пропустити. Багато хто поділився своїми планами на день релізу в соціальних мережах. За прогнозами, гра продасться тиражем близько 50 мільйонів копій на старті та принесе близько 4,5 мільярдів доларів, повідомляє Rockstar Intel.

Значна кількість людей, які беруть вихідні та повідомляють про хворобу, матиме реальний вплив на економіку США. Хосе Монтальво, професор економіки в Університеті Помпеу Фабра, провів дослідження, яке вказує на те, що лише в день виходу GTA VI прогул роботи може коштувати мільярд доларів.

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Очікується, що тисячі американців, переважно молодих чоловіків віком від 18 до 30 років, пропустять роботу або навчання у четвер, 19 листопада. Демографічні дані вказують на те, що найбільше постраждає технологічний сектор. Зниження продуктивності праці оцінюється в 2%. Це підтверджує попередні повідомлення про те, що до 6% людей у віці від 18 до 35 років у великих містах, таких як Лос-Анджелес і Нью-Йорк, взяли вихідний у день виходу GTA V.

Якщо розробка GTA VI обходиться США в таку суму, то для Take-Two та її акціонерів гра принесе набагато більше. Крім того, розробкою гри керує британський офіс, який також приносить мільйони в економіку Великої Британії.

При цьому на сайті Reddit уже опублікували допис, у якому стверджується, що 9-й інженерний батальйон у Форт-Стюарті, штат Джорджія, надає солдатам чотири вихідні дні для гри в GTA 6 одразу після початку продажів, якщо вони продовжать контракт з армією США.

У листівці, ймовірно підписаній командиром, підполковником Раяном Д. Ходжсоном, оголошується про "спеціальну винагороду за продовження контракту" — чотириденну відпустку для гри в GTA 6.

Нагадаємо, 27 серпня компанія Rockstar Games провела масштабну презентацію Grand Theft Auto 6. Першими ролик змогли побачити передплатники Netflix.

Раніше видання The OP Gaming повідомило, що GTA 6 принесла розробникам 3 мільярди доларів.