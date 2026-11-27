Новая игра The Witcher 4 может выйти в коробковом издании для коллекционеров, но версия для PlayStation рискует остаться без физического диска. Причина — планы Sony прекратить производство дисков для новых игр с января 2028 года, а именно на этот год CD Projekt Red ориентируется с выпуском следующей части "Ведьмака".

Со-генеральный директор CD Projekt Михал Новаковский пояснил журналистам, что компания не может самостоятельно организовать производство дисков для консолей: их изготавливают на заводах владельцев платформ.

"Диски для консольных платформ, включая PlayStation, должны производиться на их собственных заводах. Поэтому, если они действительно прекратят производство к 2028 году, то да, у нас не будет дисков", — заявил Новаковский.

Таким образом, если Sony реализует объявленный план, физической копии The Witcher 4 для PS5 может не быть. В то же время CD Projekt Red не собирается отказываться от коробкового формата в целом.

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Что будет в коробковой версии игры

В CD Projekt Red отмечают, что ценят физические коллекционные издания и хотят сохранить возможность предлагать их игрокам.

"Мы сами являемся фанатами этого и горячими сторонниками того, чтобы у людей был доступ к реальным коллекционным предметам. Мы обязательно сделаем коробку, в которой будут приятные сувениры, чтобы её хотелось открыть и получить удовольствие", — пояснил Новаковский.

Однако конкретный состав такого набора пока не раскрывают. Также неизвестно, будут ли отличаться коробные версии для ПК, Xbox и PlayStation.

Таким образом, будущая коробка может стать, прежде всего, коллекционным продуктом, а не традиционным физическим изданием с игрой на диске. Подобный подход уже вызвал дискуссии среди геймеров на фоне других крупных релизов.

Когда выйдет "Ведьмак 4"

CD Projekt Red планирует выпустить The Witcher 4 в 2028 году. Игра должна выйти на ПК, PlayStation и Xbox. Если сроки не изменятся, проект может оказаться среди первых крупных релизов, на которые повлияет новая политика Sony в отношении физических носителей.

Следующая часть серии расскажет историю Цири. В декабре 2024 года студия представила шестиминутный кинематографический трейлер, который подтвердил её роль главной героини. The Witcher 4 также второй раз подряд номинирована на звание самой ожидаемой игры на The Game Awards 2026. Результаты голосования должны объявить 10 декабря.

Пока что CD Projekt Red не назвала окончательную дату выпуска и не раскрыла полный состав коллекционного издания. Поэтому вопрос о том, смогут ли владельцы PS5 приобрести именно дисковую версию игры, остаётся открытым.

Тенденция к отказу от дисков уже заметна на примере других крупных игровых релизов. Фокус ранее писал, что физическое издание GTA 6 содержит код для загрузки вместо диска.

Кроме того, мы рассказывали, как отсутствие полноценного диска в коробковой версии GTA 6 вызвало недовольство части геймеров и стало поводом для протестов.