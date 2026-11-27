Нова гра The Witcher 4 може отримати коробкове видання для колекціонерів, але версія для PlayStation ризикує залишитися без фізичного диска. Причина — плани Sony припинити виробництво дисків для нових ігор із січня 2028 року, а саме на цей рік CD Projekt Red орієнтується з релізом наступної частини "Відьмака".

Співгенеральний директор CD Projekt Міхал Новаковський пояснив журналістам, що компанія не може самостійно організувати виробництво дисків для консолей: їх виготовляють на заводах власників платформ.

"Диски для консольних платформ, включно з PlayStation, повинні виготовлятися на їхніх власних заводах. Тож якщо вони справді припинять виробництво до 2028 року, тоді так, диска в нас не буде", — заявив Новаковський.

Отже, якщо Sony реалізує оголошений план, фізичної копії The Witcher 4 для PS5 може не бути. Водночас CD Projekt Red не збирається відмовлятися від коробкового формату загалом.

Що буде в коробковому виданні гри

У CD Projekt Red наголошують, що цінують фізичні колекційні видання і хочуть зберегти можливість пропонувати їх гравцям.

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"Ми самі фанати цього і великі прихильники того, щоб люди мали доступ до відчутних колекційних речей. Ми точно зробимо коробку, у якій будуть приємні сувеніри, щоб її хотілося відкрити й отримати задоволення", — пояснив Новаковський.

Однак конкретний склад такого набору поки не розкривають. Також невідомо, чи відрізнятимуться коробкові видання для ПК, Xbox і PlayStation.

Таким чином, майбутня коробка може бути насамперед колекційним продуктом, а не традиційним фізичним виданням із грою на диску. Подібний підхід уже викликав дискусії серед геймерів на тлі інших великих релізів.

Коли вийде The Witcher 4

CD Projekt Red орієнтується на випуск The Witcher 4 у 2028 році. Гра має вийти на ПК, PlayStation та Xbox. Якщо терміни не зміняться, проєкт може опинитися серед перших великих релізів, на які вплине нова політика Sony щодо фізичних носіїв.

Наступна частина серії розповість історію Цірі. У грудні 2024 року студія представила шестихвилинний кінематографічний трейлер, який підтвердив її роль головної героїні. The Witcher 4 також вдруге поспіль номінована на звання найочікуванішої гри на The Game Awards 2026. Результати голосування мають оголосити 10 грудня.

Поки що CD Projekt Red не назвала остаточну дату релізу й не розкрила повний склад колекційного видання. Тому питання, чи зможуть власники PS5 придбати саме дискову копію гри, залишається відкритим.

Тенденція до коробок без дисків уже помітна на прикладі інших великих ігрових релізів. Фокус раніше писав, що фізичне видання GTA 6 містить код для завантаження замість диска.

Також ми розповідали, як відсутність повноцінного диска в коробковій версії GTA 6 викликала невдоволення частини геймерів і стала приводом для протестів.