Ведение психологической войны и разгоны майданов. В сети опубликовали тайные учебники КСИР (фото)

Предположительно, документы под грифом "совершенно секретно" слил офицер, служащий в Корпусе стражей исламской революции.

В сеть попали секретные инструкции и материалы по психологическим операциям Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Информацию опубликовали в оппозиционном иранскому правительству телеграм-канале Rasuyab.

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Всего были опубликованы две книги. Документы каналу попали через человека, как утверждается, работающего в структурах КСИР. Первое пособие посвящено истории психологических операций, подготовке к психологической войне и про психологическую войну в целом. Во втором учебнике указаны классификации и истории психологических операций.

Психологическая война — совокупность разных методов и форм влияния на человека с целью изменения его психологических характеристик, например, взглядов или ориентаций.

Автором первой книги является Йакуб Йусуфванд, а второй — полковник КСИР Акбар Мухаммад Ализаде.

Книга Йусуфванда состоит из 6 разделов. По неизвестным причинам шестого раздела нет и идет сразу 7.

Раздел первый — концептология психологических операций Раздел второй — история концепта психологических операций и его эволюция Раздел третий — компонентны и виды психологических операций Раздел четвертый — тактики и техники психологических операций Раздел пятый — слух и пропаганда Раздел седьмой — противоборство с психологическими операциями противника.

[ + – ] Подпись: совершенно секретно. Фото: скриншот

Второй учебник по классификации и истории психологических операций состоит из таких разделов:

Вызов сил Басидж (ополчение Корпуса стражей исламской революции, — Фокус). Для выполнения миссии по обеспечению безопасности Движение и переброска сил на место беспорядков Защиты локаций от беспорядков Городской патруль в беспорядках Демонстрация силы Препятствия и блокирующие барьеры в противостоянии с беспорядками Поддержка подразделения безопасности в операциях по борьбе с беспорядками Тактики подразделений безопасности и батальонов Имама Али по борьбе с беспорядками Поддержка и укрепление боевого духа сил Басидж в операциях по обеспечению безопасности Защита информации в миссиях по обеспечению безопасности Знакомство с судебными законами, необходимыми для операций по подавлению массовых беспорядков. Разведывательные операции на месте массовых беспорядков. Методы снижения уязвимости сил Басидж в операциях по противодействию городским беспорядкам

Сообщается, что второе руководство предназначено для офицеров сил безопасности и батальонов Имама Али.

Батальоны Имама Али — это иракское шиитское ополчение, которое сформировано в качестве вооруженного крыла исламского движения Ирака. Их цель — борьба с "Исламским государством".

В документах описаны инструкции и методички по разгону акций протестов и психологическому влиянию. Работе со слухами и пропагандой посвящен отдельный раздел, который состоит из 4 подразделов:

Определение слуха

Слух с точки зрения Корана

Как формируются слухи

Виды слухов.

На скриншотах ниже указана инструкция по борьбе с протестами. Для разгона предлагается использоваться отряды на мотоциклах. Указывается экипировка мотоциклистов, как им вычислять и преследовать протестующих, а также какими средствами этого достигать. На 5 фотографии запечатлены цепи для силовиков, которыми они должны устранять "легкие препятствия".

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В предоставленной ниже галерее указаны фото силовиков и примеры протестов:

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Напомним, Госдеп США внес Турцию в список стран, причастных к эксплуатации детей в армии.

Отметим, что на президентских выборах в Иране победил ультраконсерватор и проповедник Эбрахим Раиси, набрав 62% голосов избирателей.