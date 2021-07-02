Ведение психологической войны и разгоны майданов. В сети опубликовали тайные учебники КСИР (фото)
Предположительно, документы под грифом "совершенно секретно" слил офицер, служащий в Корпусе стражей исламской революции.
В сеть попали секретные инструкции и материалы по психологическим операциям Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Информацию опубликовали в оппозиционном иранскому правительству телеграм-канале Rasuyab.
Всего были опубликованы две книги. Документы каналу попали через человека, как утверждается, работающего в структурах КСИР. Первое пособие посвящено истории психологических операций, подготовке к психологической войне и про психологическую войну в целом. Во втором учебнике указаны классификации и истории психологических операций.
Психологическая война — совокупность разных методов и форм влияния на человека с целью изменения его психологических характеристик, например, взглядов или ориентаций.
Автором первой книги является Йакуб Йусуфванд, а второй — полковник КСИР Акбар Мухаммад Ализаде.
Книга Йусуфванда состоит из 6 разделов. По неизвестным причинам шестого раздела нет и идет сразу 7.
- Раздел первый — концептология психологических операций
- Раздел второй — история концепта психологических операций и его эволюция
- Раздел третий — компонентны и виды психологических операций
- Раздел четвертый — тактики и техники психологических операций
- Раздел пятый — слух и пропаганда
- Раздел седьмой — противоборство с психологическими операциями противника.
Второй учебник по классификации и истории психологических операций состоит из таких разделов:
- Вызов сил Басидж (ополчение Корпуса стражей исламской революции, — Фокус). Для выполнения миссии по обеспечению безопасности
- Движение и переброска сил на место беспорядков
- Защиты локаций от беспорядков
- Городской патруль в беспорядках
- Демонстрация силы
- Препятствия и блокирующие барьеры в противостоянии с беспорядками
- Поддержка подразделения безопасности в операциях по борьбе с беспорядками
- Тактики подразделений безопасности и батальонов Имама Али по борьбе с беспорядками
- Поддержка и укрепление боевого духа сил Басидж в операциях по обеспечению безопасности
- Защита информации в миссиях по обеспечению безопасности
- Знакомство с судебными законами, необходимыми для операций по подавлению массовых беспорядков.
- Разведывательные операции на месте массовых беспорядков.
- Методы снижения уязвимости сил Басидж в операциях по противодействию городским беспорядкам
Сообщается, что второе руководство предназначено для офицеров сил безопасности и батальонов Имама Али.
Батальоны Имама Али — это иракское шиитское ополчение, которое сформировано в качестве вооруженного крыла исламского движения Ирака. Их цель — борьба с "Исламским государством".
В документах описаны инструкции и методички по разгону акций протестов и психологическому влиянию. Работе со слухами и пропагандой посвящен отдельный раздел, который состоит из 4 подразделов:
- Определение слуха
- Слух с точки зрения Корана
- Как формируются слухи
- Виды слухов.
На скриншотах ниже указана инструкция по борьбе с протестами. Для разгона предлагается использоваться отряды на мотоциклах. Указывается экипировка мотоциклистов, как им вычислять и преследовать протестующих, а также какими средствами этого достигать. На 5 фотографии запечатлены цепи для силовиков, которыми они должны устранять "легкие препятствия".
В предоставленной ниже галерее указаны фото силовиков и примеры протестов:
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