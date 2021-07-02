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Военный Фокус

Ведение психологической войны и разгоны майданов. В сети опубликовали тайные учебники КСИР (фото)

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слитые документы учебников КСИР
Фото: коллаж Фокус

Предположительно, документы под грифом "совершенно секретно" слил офицер, служащий в Корпусе стражей исламской революции.

В сеть попали секретные инструкции и материалы по психологическим операциям Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Информацию опубликовали в оппозиционном иранскому правительству телеграм-канале Rasuyab.

Всего были опубликованы две книги. Документы каналу попали через человека, как утверждается, работающего в структурах КСИР. Первое пособие посвящено истории психологических операций, подготовке к психологической войне и про психологическую войну в целом. Во втором учебнике указаны классификации и истории психологических операций.

Психологическая война — совокупность разных методов и форм влияния на человека с целью изменения его психологических характеристик, например, взглядов или ориентаций.

Автором первой книги является Йакуб Йусуфванд, а второй — полковник КСИР Акбар Мухаммад Ализаде.

Книга Йусуфванда состоит из 6 разделов. По неизвестным причинам шестого раздела нет и идет сразу 7.

  1. Раздел первый — концептология психологических операций
  2. Раздел второй — история концепта психологических операций и его эволюция
  3. Раздел третий — компонентны и виды психологических операций
  4. Раздел четвертый — тактики и техники психологических операций
  5. Раздел пятый — слух и пропаганда
  6. Раздел седьмой — противоборство с психологическими операциями противника.
слитые данные о КСИР
Подпись: совершенно секретно.
Фото: скриншот

Второй учебник по классификации и истории психологических операций состоит из таких разделов:

  1. Вызов сил Басидж (ополчение Корпуса стражей исламской революции, — Фокус). Для выполнения миссии по обеспечению безопасности
  2. Движение и переброска сил на место беспорядков
  3. Защиты локаций от беспорядков
  4. Городской патруль в беспорядках
  5. Демонстрация силы
  6. Препятствия и блокирующие барьеры в противостоянии с беспорядками
  7. Поддержка подразделения безопасности в операциях по борьбе с беспорядками
  8. Тактики подразделений безопасности и батальонов Имама Али по борьбе с беспорядками
  9. Поддержка и укрепление боевого духа сил Басидж в операциях по обеспечению безопасности
  10. Защита информации в миссиях по обеспечению безопасности
  11. Знакомство с судебными законами, необходимыми для операций по подавлению массовых беспорядков.
  12. Разведывательные операции на месте массовых беспорядков.
  13. Методы снижения уязвимости сил Басидж в операциях по противодействию городским беспорядкам

Сообщается, что второе руководство предназначено для офицеров сил безопасности и батальонов Имама Али.

Батальоны Имама Али — это иракское шиитское ополчение, которое сформировано в качестве вооруженного крыла исламского движения Ирака. Их цель — борьба с "Исламским государством".

В документах описаны инструкции и методички по разгону акций протестов и психологическому влиянию. Работе со слухами и пропагандой посвящен отдельный раздел, который состоит из 4 подразделов:

  • Определение слуха
  • Слух с точки зрения Корана
  • Как формируются слухи
  • Виды слухов.

На скриншотах ниже указана инструкция по борьбе с протестами. Для разгона предлагается использоваться отряды на мотоциклах. Указывается экипировка мотоциклистов, как им вычислять и преследовать протестующих, а также какими средствами этого достигать. На 5 фотографии запечатлены цепи для силовиков, которыми они должны устранять "легкие препятствия".

методичка боевиков
Фото: Скриншот
разгон протестов, инструкция
Фото: Скриншот
работа с протестами
Фото: Скриншот
самодельное оружие
Фото: Скриншот
цепь для разгонов протестов
Фото: Скриншот
как разгонять протесты
Фото: Скриншот
методичка боевиков
разгон протестов, инструкция
работа с протестами
самодельное оружие
цепь для разгонов протестов
как разгонять протесты

В предоставленной ниже галерее указаны фото силовиков и примеры протестов:

силовики на мотоциклах
Фото: Скриншот
протесты в ираке
Фото: Скриншот
акции протестов
Фото: Скриншот
силовики на мотоциклах
протесты в ираке
акции протестов

Напомним, Госдеп США внес Турцию в список стран, причастных к эксплуатации детей в армии.

Отметим, что на президентских выборах в Иране победил ультраконсерватор и проповедник Эбрахим Раиси, набрав 62% голосов избирателей.