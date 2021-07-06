Не США. Секретарь СНБО Данилов назвал главного союзника Украины

Часть из партнеров остаются среди стратегических для нашей страны до тех пор, "пока мы не проявим слабость", — считает Алексей Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию "Forbes" назвал главного союзника Украины.

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По словам Данилова, у Украины есть несколько стратегических партнеров, но часть из них таковыми будут являться до определенного момента. При этом главным союзником страны он назвал не только Соединенные штаты.

"На первом месте Великобритания, США и страны Балтии. Еще Польша и другие, но лишь до определенного момента: если мы проявим слабость, то часть из них может перестать относится к нам дружественно", — заявил Данилов.

При этом он добавил, что на Франции лежит часть моральной ответственности за войну РФ против Грузии и Украины. Так как после потери части территории Грузии Франция получила заказ на "Мистрали" (вертолетоносцы — Фокус). Острые выпады в сторону Германии и Франции Данилов себе позволяет так как он не считает себя политиком.

Напомним, ранее Алексей Данилов заявлял, что украинская армия может освободить ОРДЛО, но в таком случае нужно понимать, что боевые действия повлекут за собой гибель десятков тысяч человек.

Ранее Зеленский заявлял, что Франция и Германия должна поддерживать Украину сильнее так как сейчас она несколько ослабла из-за экономики.