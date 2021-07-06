Не США. Секретар РНБО Данілов назвав головного союзника України

Частина з партнерів залишаються серед стратегічних для нашої країни до тих пір, "поки ми не проявимо слабкість", — вважає Олексій Данілов.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтервʼю виданню "Forbes" назвав головного союзника України.

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За словами Данілова, в України є кілька стратегічних партнерів, але частина з них такими будуть до певного моменту. При цьому головним союзником країни він назвав не тільки Сполучені штати.

"На першому місці Великобританія, США та країни Балтії. Ще Польща й інші, але лише до певного моменту: якщо ми проявимо слабкість, то частина з них може припинити ставитися до нас дружньо", — заявив Данілов.

При цьому він додав, що на Франції лежить частина моральної відповідальності за війну РФ проти Грузії та України. Оскільки після втрати частини території Грузії Франція отримала замовлення на "Містралі" (вертольотоносці — Фокус). Гострі випади в бік Німеччини і Франції Данілов собі дозволяє, оскільки він не вважає себе політиком.

Нагадаємо, раніше Олексій Данілов заявляв, що українська армія може звільнити ОРДЛО, але в такому випадку потрібно розуміти, що бойові дії спричинять за собою загибель десятків тисяч людей.

Раніше Зеленський заявляв, що Франція і Німеччина повинна підтримувати Україну сильніше, бо зараз вона дещо ослабла через економіку.