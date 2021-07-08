В ОРДО боевики выставили на аукцион первый "конфискованный" дом у вынужденных переселенцев

По указу главаря оккупантов, в оккупированных районах Донецкой области начали продавать заброшенные дома, первый из таких находится под Ясиноватой.

Пророссийские боевики в ОРДО выставили на аукцион первый конфискованный дом у вынужденных переселенцев. Об этом сообщает издание "Остров" со ссылкой на СМИ боевиков.

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Дом находится под Ясиноватой (Донецкая область) выставили со стартовой ценой в 1,7 млн рублей. Торги должны пройти 19 июля. Общая площадь здания — 294,8 кв. метров. Общая площадь участка 0,25 гектар. Также есть придворовая территория на 0,05 гектара.

Сообщается, что кроме дома, который был построен в 2008 году, на территории имеются сараи, гараж, баня и выгребная яма.

"Стены жилого дома, мансарды, пристройки, сарая — кирпич, стены подвала под жилым домом, гаража, бани, выгребной ямы — шлакоблоки", — указывают организаторы аукциона.

Отметим, что "процессы использования жилого фонда, оставленного уехавшими дончанами", запущены по приказу главаря боевиков Дениса Пушилина.

Напомним, 5 июля во время учений, пророссийские боевики попали в жилой дом. В мае 2021 года сообщалось, что боевики обстреляли жилые дома в Марьинке из ствольной артиллерии.

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