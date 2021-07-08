В ОРДО бойовики виставили на аукціон перший "конфіскований" будинок у вимушених переселенців

Згідно з указом ватажка окупантів, в окупованих районах Донецької області почали продавати покинуті будинки, перший з таких розташований під Ясинуватою.

Проросійські бойовики в ОРДО виставили на аукціон перший конфіскований будинок у вимушених переселенців. Про це повідомляє видання "Остров" з посиланням на ЗМІ бойовиків.

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Будинок, розташований під Ясинуватою (Донецька область), виставили зі стартовою ціною в 1,7 млн рублів. Торги повинні пройти 19 липня. Загальна площа будівлі — 294,8 кв. метрів. Загальна площа ділянки 0,25 га. Також є прибудинкова територія на 0,05 гектара.

Повідомляється, що, крім будинку, який був побудований у 2008 році, на території є сараї, гараж, лазня і вигрібна яма.

"Стіни житлового будинку, мансарди, прибудови, сараї — цегла, стіни підвалу під житловим будинком, гаражі, лазні, вигрібні ями — шлакоблоки", — зазначають організатори аукціону.

Зазначимо, що "процеси використання житлового фонду, залишеного донеччанами, які виїхали", запущені за наказом ватажка бойовиків Дениса Пушиліна.

Нагадаємо, 5 липня під час навчань проросійські бойовики потрапили в житловий будинок. У травні 2021 року повідомлялося, що бойовики обстріляли житлові будинки в Марʼїнці зі ствольної артилерії.

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