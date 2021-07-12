Отрабатывали по наземным и воздушным целям. Бойцы ВСУ провели стрельбы из ЗУ-23-2 (фото)

Цель учений, учитывая резко сменяющиеся цели, по словам майора Кордика, были успешно достигнуты.

Бойцы Вооруженных сил Украины отрабатывали стрельбы из ЗУ-23-2 в Ровенской области по наземным и воздушным целям. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook,

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Для стрельб были привлечены военные из подразделений охраны арсеналов, баз и центров Командования сил логистики. В рамках стрельб бойцы оттачивали мастерство действий при заряжании зенитных установок, а также получили навыки выполнения заданий на практике.

Фото: Генштаб ВСУ

Цель учений, по словам офицера отделения боевой подготовки майора Евгения Кордика, была достигнута. Расчеты сработали быстро и слаженно, учитывая то, что во время учений мишени могли резко меняться.

Фото: Генштаб ВСУ

По завершению каждого этапа занятий проводился анализ действий каждого бойца.

"Результатами выполнения упражнений удовлетворены и командиры, и военные зенитных расчетов", — утверждают в сообщении.

ЗУ-23-2 — спаренная зенитная установка, которую разработали в конце 1950. Ее продолжают эксплуатировать ряд стран, в том числе и Украина. Украинская модификация (2А13) заменяет устаревшие советские стволы. Применяется против авиации, легкобронированной бронетехники и пехоты.

Напомним, военные на Донбассе учились поражать воздушные цели зенитками ЗУ-23-2.

Отметим, что сегодня (12 июля) стартовали учения "Козацька булава" вместе с военными 5 стран.