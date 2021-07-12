Відпрацьовували по наземних і повітряних цілях. Бійці ЗСУ провели стрільби із ЗУ-23-2 (фото)

Мета навчань, з огляду на різкі зміни цілей, за словами майора Кордіка, була успішно досягнута.

Бійці Збройних сил України відпрацьовували стрільби із ЗУ-23-2 в Рівненській області по наземних і повітряних цілях. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook,

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Для стрільб були залучені військові з підрозділів охорони арсеналів, баз і центрів Командування сил логістики. У рамках стрільб бійці відточували майстерність дій при заряджанні зенітних установок, а також отримали навички виконання завдань на практиці.

Фото: Генштаб ВСУ

Мета навчань, за словами офіцера відділення бойової підготовки майора Євгена Кордіка, була досягнута. Розрахунки спрацювали швидко і злагоджено, з огляду на те, що під час навчань мішені могли різко змінюватися.

Фото: Генштаб ВСУ

По завершенню кожного етапу занять проводився аналіз дій кожного бійця.

"Результатами виконання вправ задоволені за недостатністю майна командири, і військові зенітних розрахунків", — стверджують у повідомленні.

ЗУ-23-2 — спарена зенітна установка, яку розробили в кінці 1950. Її продовжує експлуатувати ряд країн, у тому числі й Україна. Українська модифікація (2А13) замінює застарілі радянські стовбури. Застосовується проти авіації, бронетехніки і піхоти.

Нагадаємо, військові на Донбасі вчилися вражати повітряні цілі зенітками ЗУ-23-2.

Зазначимо, що сьогодні (12 липня) стартували навчання "Козацька булава" разом з військовими 5 країн.