"Укроборонпром" вошел в Топ-100 крупнейших производителей оружия в мире (инфографика)

Украинский госконцерн впервые попал в рейтинг издания Defense News. Также в него вошло две компании из России.

Государственный концерн "Укроборонпром" попал в рейтинг крупнейших производителей оружия в мире по версии издания Defense News, составляющая рейтинг уже 20 лет подряд.

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В рейтинге американского издания госконцерн попал впервые, заняв 97 из 100 мест. "Укроборонпром" стал единственным представителем Украины в рейтинге. За 2020 год было реализовано продукции на 650 млн долларов, что на 15: меньше, чем в прошлом году. В 2019 год было 764 млн долларов.

Фото: Скриншот

"Укроборонпром" находится рядом с американскими компаниями Peraton (96) и Cubic Corporation (98).

Первая пятерка компаний выглядит следующим образом:

Lockheed Martin — 62,5 млрд долларов (реализованной продукции) Raytheon Technologies — 42 млрд долларов Boeing — 32,4 млрд долларов Northrop Grumman — 31,4 млрд долларов General Dynamics — 29, 8 млрд долларов

Все пять компаний американские. При этом в список попало две российских компании: "Алмаз-Антей" на 20 месте и 6 млрд, а также "Tactical Missiles Corporation" на 42 месте и с 3,4 млрд.

[ + – ] Первая десятка в рейтинге по производства оружия Фото: Скриншот

Данные для списка взяты по запросам из компаний, из их годовых отчетов, от аналитиков, а также из исследований Defense News, Международного института стратегических исследований и индексов SPADE. Конверсия валюты для фирм за пределами США рассчитывалась с использованием средних рыночных обменных курсов за финансовый год каждой фирмы

Напомним, "Укроборонпром" подписал соглашение с Канадой на строительство патронного завода. Ранее госконцерн показал отчет производства за I квартал. Было реализовано товаров на 7 млрд гривен.

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