"Укроборонпром" увійшов до Топ-100 найбільших виробників зброї у світі (інфографіка)
Український держконцерн вперше потрапив до рейтингу видання Defense News. Також в нього увійшло дві компанії з Росії.
Державний концерн "Укроборонпром" потрапив до рейтингу найбільших виробників зброї у світі за версією видання Defense News, складають рейтинг вже 20 років поспіль.
У рейтинг американського видання держконцерн потрапив вперше, зайнявши 97 з 100 місць. "Укроборонпром" став єдиним представником України в рейтингу. За 2020 рік було реалізовано продукції на 650 млн доларів, що на 15 менше, ніж минулого року. У 2019 році було 764 млн доларів.
"Укроборонпром" знаходиться поруч з американськими компаніями Peraton (96) і Cubic Corporation (98).
Перша пʼятірка компаній виглядає наступним чином:
- Lockheed Martin — 62,5 млрд доларів (реалізованої продукції)
- Raytheon Technologies — 42 млрд доларів
- Boeing — 32,4 млрд доларів
- Northrop Grumman — 31,4 млрд доларів
- General Dynamics — 29, 8 млрд доларів
Всі пʼять компаній американські. При цьому в список потрапило дві російських компанії: "Алмаз-Антей" на 20 місці і 6 млрд, а також "Tactical Missiles Corporation" на 42 місці і з 3,4 млрд.
Дані для списку взяті за запитами з компаній, з їх річних звітів, від аналітиків, а також з досліджень Defense News, Міжнародного інституту стратегічних досліджень та індексів SPADE. Конверсія валюти для фірм за межами США розраховувалася з використанням середніх ринкових обмінних курсів за фінансовий рік кожної фірми
Нагадаємо, "Укроборонпром" підписав угоду з Канадою на будівництво патронного заводу. Раніше держконцерн показав звіт виробництва за I квартал. Було реалізовано товарів на 7 млрд гривень.
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