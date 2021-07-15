"Не уверены, когда все закончится": ЮАР разворачивает 25 тыс военных из-за беспорядков в стране

В стране уже вторую неделю не утихают протесты и беспорядки из-за отбывания срока экс-президента Зумы, которого посадили на 15 месяцев.

В ЮАР правительство планирует развернуть 25000 солдат для борьбы с беспорядками в двух провинциях. Об этом сообщает BBC.

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На данный момент из-за беспорядков разграблены сотни магазины, более 1700 человек арестовано, а также 72 погибли. Предприниматели объединяются в группы, чтобы противостоять вандалам и грабителям.

Для борьбы с незаконными действиями министр обороны Носививе Маписа-Нкакула заявила, что подала запрос на размещение 25 000 военных в Квазулу-Натал и Гаутенг, в который входит столица Йоханнесбург.

"Мы начали с зачистки, но мы даже думать не можем о восстановлении, потому что не уверены, когда беспорядки будут все закончатся", — заявила управляющая сетью разграбленных магазинов Дулси Ракумако.

Протесты начались на прошлой неделе после того, как экс-президент Зума сдался полиции, чтобы отбыть 15-месячный срок за неуважение к суду. Сторонники Зумы яростно отреагировали на его заключение, заблокировав основные дороги и потребовав его закрытия. После него начались беспорядки.

Напомним, жертвами беспорядка стало уже 72 человека. Люди грабят магазины и захватывают ТРЦ.