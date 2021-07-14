Грабят магазины и захватывают ТРЦ: жертвами беспорядков в ЮАР стали 72 человека (фото, видео)

После ареста бывшего президента Джейкоба Зумы в ЮАР начались массовые акции протеста, которые переросли в ограбления магазинов и захват зданий.

В ЮАР жертвами массовых беспорядков стали, как минимум, 72 человека, которые вспыхнули после того, как экс-президент страны Джейкоб Зума сдался полиции из-за оглашения ему тюремного срока, пишет AP.

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Как известно, в конце июня суд приговорил экс-президента ЮАР Джейкоба Зуму к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к судебной системе страны за то, что он не явился на заседание по делу о коррупции. Сперва политик отказался сдаться полиции, но среду Фонд Джейкоба Зумы заявил, что бывший глава государства "решил подчиниться".

В провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал местные жители во время митингов прорывались в магазины, пытаясь украсть еду, электроприборы и одежду. Правоохранителям пришлось останавливать мародеров резиновыми пулями и светошумовыми гранатами.

На данный момент силовики расследуют 72 смерти в провинциях ЮАР, где люди гибли в давке или от взрывов и пуль.

Местные власти пока не могут взять ситуацию под контроль, но сообщают, что задержано, как минимум, 1200 человек после массовых беспорядков и мародерства. По данным СМИ, 13 июля в пригороде Йоханнесбурга, который является самым большим городом ЮАР, вандалы захватили торговые центры Jabulani Mall и Dobsonville Mall.

[ + – ] Беспорядки в ЮАР

В населенном пункте Дэвитон десятки человек, среди которых женщины и дети, были арестованы за кражи товаров из ТРЦ Mayfair Square. От рук мародеров пострадала и радиостанция Alex FM: злоумышленники украли аппаратуру на $350 тысяч.

Массовые беспорядки и мародерство спровоцировали закрытие центров масштабной вакцинации населения в ЮАР. В семи провинциях страны ситуация под контролем, но полиция все равно приведена в боевую готовность.

[ + – ] Беспорядки в ЮАР

[ + – ] Беспорядки в ЮАР

[ + – ] Беспорядки в ЮАР

Ранее Фокус сообщал, что в Северной Ирландии митингующие сожгли автобус и ранили 40 полицейских. В столкновениях принимают участие в основном молодые люди, а массовые беспорядки вспыхнули между сторонниками выхода Северной Ирландии из состава Великобритании и теми, кто выступает за сохранения страны в составе Объединенного Королевства.

Также Фокус рассказывал о массовых беспорядках в Восточном Иерусалиме. Правоохранителям пришлось использовать слезоточивый газ и резиновые пули, а большинство столкновений произошли возле Марокканских ворот.