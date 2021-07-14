Грабують магазини і захоплюють ТРЦ: жертвами заворушень у ПАР стали 72 людини (фото, відео)

Після арешту колишнього президента Джейкоба Зуми в ПАР почалися масові акції протесту, які переросли в пограбування магазинів і захоплення будівель.

У ПАР жертвами масових заворушень стали, як мінімум, 72 людини, які спалахнули після того, як експрезидент країни Джейкоб Зума здався поліції через оголошення йому тюремного терміну, пише AP.

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Як відомо, наприкінці червня суд засудив експрезидента ПАР Джейкоба Зуму до 15 місяців вʼязниці за неповагу до судової системи країни за те, що він не зʼявився на засідання у справі про корупцію. Спершу політик відмовився здатися поліції, але в середу Фонд Джейкоба Зуми заявив, що колишній глава держави "вирішив підкоритися".

У провінціях Гаутенг і Квазулу-Натал місцеві жителі під час мітингів проривалися в магазини, намагаючись вкрасти їжу, електроприлади й одяг. Правоохоронцям довелося зупиняти мародерів гумовими кулями і світлошумовими гранатами.

Наразі силовики розслідують 72 смерті в провінціях ПАР, де люди гинули в тисняві або від вибухів і куль.

Місцева влада поки не може взяти ситуацію під контроль, але повідомляє, що затримані, як мінімум, 1 200 осіб після масових заворушень і мародерства. За даними ЗМІ, 13 липня в передмісті Йоганнесбурга, який є найбільшим містом ПАР, вандали захопили торгові центри Jabulani Mall і Dobsonville Mall.

[ + – ] Заворушення в ПАР

У населеному пункті Девітон десятки людей, серед яких жінки і діти, були арештовані за крадіжки товарів із ТРЦ Mayfair Square. Від рук мародерів постраждала і радіостанція Alex FM: зловмисники вкрали апаратуру на $350 тисяч.

Масові заворушення і мародерство спровокували закриття центрів масштабної вакцинації населення в ПАР. У семи провінціях країни ситуація під контролем, але поліція все одно приведена в бойову готовність.

[ + – ] Заворушення в ПАР

[ + – ] Заворушення в ПАР

[ + – ] Заворушення в ПАР

Раніше Фокус повідомляв, що в Північній Ірландії мітингувальники спалили автобус і поранили 40 поліцейських. У зіткненнях беруть участь здебільшого молоді люди, а масові заворушення спалахнули між прихильниками виходу Північної Ірландії зі складу Великобританії і тими, хто виступає за збереження країни в складі Обʼєднаного Королівства.

Також Фокус розповідав про масові заворушення в Східному Єрусалимі. Правоохоронцям довелося використовувати сльозогінний газ і гумові кулі, а більшість зіткнень сталися біля Марокканських воріт.