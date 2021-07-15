"Невпевнений, коли все закінчиться": ПАР розгортає 25 тис військових через заворушення в країні

У країні вже другий тиждень не вщухають протести і заворушення через відбування терміну експрезидента Зуми, якого посадили на 15 місяців.

У ПАР уряд планує розгорнути 25000 солдатів для боротьби із заворушеннями у двох провінціях. Про це повідомляє BBC.

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Наразі через заворушення розграбовані сотні магазинів, понад 1700 осіб заарештовано, а також 72 загинули. Підприємці обʼєднуються в групи, щоб протистояти вандалам і грабіжникам.

Для боротьби з незаконними діями міністр оборони Носівіве Мапіса-Нкакула заявила, що подала запит на розміщення 25 000 військових в Квазулу-Наталі та Гаутенгу, в який входить столиця Йоганнесбург.

"Ми почали із зачистки, але ми навіть думати не можемо про відновлення, тому що не впевнені, коли всі заворушення закінчаться", — заявила керівниця мережі розграбованих магазинів Дулсе Ракумако.

Протести почалися минулого тижня після того, як експрезидент Зума здався поліції, щоб відбути 15-місячний термін за неповагу до суду. Прихильники Зуми люто відреагували на його висновок, заблокувавши основні дороги і зажадавши його закриття. Після нього почалися заворушення.

Нагадаємо, жертвами безладу стало вже 72 людини. Люди грабують магазини і захоплюють ТРЦ.