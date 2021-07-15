Готовятся к противостоянию с РФ и КНР. США выводит часть войск из Ближнего Востока, - WSJ (фото)

Штаты выводят самолеты, зенитно-ракетные комплексы и персонал из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии.

Соединенные штаты выводят часть своего контингента из ряда стран Ближнего востока. Об этом сообщает Wall Street Journal.

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По данным источников издания, из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии выведет 8 батарей ЗРК Patriot. Пентагон выведет из Саудовской Аравии противоракетный комплекс наземного базирования THAAD. Однако в Минобороны не уточняют, куда будут перевезены военные.

[ + – ] THAAD Противоракетный комплекс наземного базирования Фото: Википедия

Решение о выводе части войск, как утверждают журналисты, связано со стратегией Байдена и его администрации наращивать силы для борьбы с Китаем и Россией. Плюс к этому Саудовская Аравия нарастила собственные силы для борьбы с Ираном. Поэтому часть военных самолетов и сотни американских военных, которые обслуживают указанные вооружения, также покинут регион.

[ + – ] ЗРК Patriot Фото: US Army

Отдельную политику администрация американского президента ведет в отношении Ирана — сосредоточена на повторных переговорах о ядерном соглашении 2015 года. Вероятность войны, по мнению чиновников, сейчас намного ниже, чем во время президентства Трампа.

В Пентагоне не считают, что России и Китаю удастся существенно нарастить свои силы. Риск этого возрастет, но силовики не бросают ситуацию на самотек.

"У нас все еще есть десятки тысяч сил в регионе, у нас все еще есть силы в Ираке и Сирии, эти силы никуда не уходят. У нас все еще есть наши базы в странах наших партнеров в Персидском заливе, они не закрываются, все еще существует значительное присутствие, существенная позиция в регионе", — говорит источник.

Он также добавил, что часть вооружения нуждается в техобслуживании после активной эксплуатации. Вывод войск стартовал ранее в этом месяце. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауди был уведомлен о выводе войск еще 2 июня.

Напомним, США выводят свои войска из Афганистана. На данный момент выведено уже 95% всего контингента. Ранее Дональд Трамп заявлял, что крупнейшая ошибка США — приход на Ближний Восток.