Готуються до протистояння з РФ і КНР. США виводять частину військ з Близького Сходу, — WSJ (фото)

Штати виводять літаки, зенітно-ракетні комплекси і персонал з Іраку, Кувейту, Йорданії та Саудівської Аравії.

Сполучені штати виводять частину свого контингенту з ряду країн Близького сходу. Про це повідомляє Wall Street Journal.

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За даними джерел видання, з Іраку, Кувейту, Йорданії та Саудівської Аравії виведено 8 батарей ЗРК Patriot. Пентагон виведе із Саудівської Аравії протиракетний комплекс наземного базування THAAD. Однак, у Міноборони не уточнюють, куди будуть перевезені військові.

[ + – ] THAAD Протиракетний комплекс наземного базування Фото: Вiкiпедiя

Рішення про виведення частини військ, як стверджують журналісти, повʼязане зі стратегією Байдена та його адміністрації нарощувати сили для боротьби з Китаєм та Росією. Плюс до цього Саудівська Аравія наростила власні сили для боротьби з Іраном. Тому частина військових літаків і сотні американських військових, які обслуговують зазначені озброєння, також покинуть регіон.

[ + – ] ЗРК Patriot Фото: US Army

Окрему політику адміністрація американського президента веде щодо Ірану — зосереджену на повторних переговорах про ядерну угоду 2015 року. Імовірність війни, на думку чиновників, наразі набагато нижча, ніж під час президентства Трампа.

У Пентагоні не вважають, що Росії і Китаю вдасться істотно наростити свої сили. Ризик цього зросте, але силовики не кидають ситуацію на самоплив.

"У нас все ще є десятки тисяч сил у регіоні, у нас все ще є сили в Іраку і Сирії, ці сили нікуди не йдуть. У нас все ще є наші бази в країнах наших партнерів у Перській затоці, вони не закриваються, усе ще існує значна присутність, істотна позиція в регіоні", — говорить джерело.

Воно також додало, що частина озброєння потребує техобслуговування після активної експлуатації. Виведення військ стартувало раніше в цьому місяці. Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауді був повідомлений про виведення військ ще 2 червня.

Нагадаємо, США виводять свої війська з Афганістану. Наразі виведено вже 95% усього контингенту. Раніше Дональд Трамп заявляв, що найбільша помилка США — прихід на Близький Схід.