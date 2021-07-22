"Лучше умрем, но не станем унижаться": в Иране продолжаются протесты из-за нехватки воды (видео)

Акции не утихают уже несколько дней подряд. Правительство заявляет о 3 погибших, тогда как в СМИ фигурируют данные о 17 погибших.

На юго-западе Ирана в Хузестане продолжаются протесты из-за нехватки воды. В результате протестов и столкновений с правоохранителями уже 17 погибших. Об этом сообщается в Telegram-канале военного аналитика Фокуса Игаля Левина.

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В ночь с 21 на 22 июля в разных районах Хузестана не утихали акции протеста. В СМИ сообщают разные цифры по погибшим. Согласно информации Al Jazeera, в результате протестов погибло трое протестующих. Такие данные им назвали власти страны. В телеграм-канале военного аналитика Фокуса Игаля Левина указывается, что погибших уже 17.

[ + – ] Хузестан на карте Ирана Фото: Al Jazeera

Хоссейна Набовати сбил автомобиль во время протестов. Он скончался вечером от полученных травм. Правительство заявляет о выделении средств для облегчения ситуации с водой. Корпус стражей исламской революции заявляет, что отправляют в регион цистерны с водой.

У протестующих при этом также есть огнестрельное оружие, ровно, как и у силовиков. Силовики используют против протестующих дробь. Оппозиционеры при этом пишут, что "ваши пули — это наши медали".

Также один из вождений арабских племен Хузестана, шейх Рахим Исхаки заявил, что они не празднуют Курбан, у них траур из-за того, что на них направляют бронетехнику и артиллерию.

"Проблема Хузестана проистекает из незаконных проектов перекачки воды из разветвлений рек и кражи воды из источника рек водными мафиями", — говорит юрист из Ахваза Ферештех Табанян.

В регионе помимо дефицита воды есть еще и проблемы с электроэнергией, что усугубляет проблему с водой. Многие жители Хузестана используют электрические насосы для подачи воды в свои дома.

Как передает CNN, в понедельник и вторник в Иране произошло как минимум 31 выступление, включая протесты робочих и фермеров.

Напомним, в Иране разгорелись протесты из-за проблем с водой в Хузестане.