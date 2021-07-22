"Краще помремо, але не будемо принижуватися": в Ірані тривають протести через нестачу води (відео)
Акції не вщухають вже кілька днів поспіль. Уряд заявляє про 3 загиблих, тоді як у ЗМІ фігурують дані про 17 загиблих.
На південному заході Ірану в Хузестані тривають протести через нестачу води. Унаслідок протестів і зіткнень з правоохоронцями вже 17 загиблих. Про це повідомляється в Telegram-каналі військового аналітика Фокуса Ігаля Левіна.
У ніч із 21 на 22 липня в різних районах Хузестана не вщухали акції протесту. У ЗМІ повідомляють різні цифри щодо загиблих. Згідно з інформацією Al Jazeera, внаслідок протестів загинули троє протестувальників. Такі дані їм назвала влада країни. У телеграм-каналі військового аналітика Фокуса Ігаля Левіна вказується, що загиблих вже 17.
Хоссейна Набоваті збив автомобіль під час протестів. Він помер увечері від отриманих травм. Уряд заявляє про виділення коштів для полегшення ситуації з водою. Корпус вартових ісламської революції заявляє, що відправляють в регіон цистерни з водою.
У протестувальників при цьому також є вогнепальна зброя, так само, як і в силовиків. Силовики використовують проти протестувальників дріб. Опозиціонери при цьому пишуть, що "ваші кулі — це наші медалі".
Також один із вождів арабських племен Хузестана, шейх Рахім Ісхакі заявив, що вони не святкують Курбан, у них траур через те, що на них спрямовують бронетехніку й артилерію.
"Проблема Хузестана виникає з незаконних проєктів перекачування води з розгалужень річок і крадіжки води з джерела річок водними мафіями", — говорить юрист з Ахваза Ферештех Табанян.
У регіоні, крім дефіциту води, є ще й проблеми з електроенергією, що посилює проблему з водою. Більшість жителів Хузестана використовують електричні насоси для подачі води в свої будинки.
Як передає CNN, у понеділок і вівторок в Ірані стався як мінімум 31 виступ, враховуючи протести робочих і селян.
Нагадаємо, в Ірані розгорілися протести через проблеми з водою в Хузестані.