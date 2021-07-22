"Краще помремо, але не будемо принижуватися": в Ірані тривають протести через нестачу води (відео)

Акції не вщухають вже кілька днів поспіль. Уряд заявляє про 3 загиблих, тоді як у ЗМІ фігурують дані про 17 загиблих.

На південному заході Ірану в Хузестані тривають протести через нестачу води. Унаслідок протестів і зіткнень з правоохоронцями вже 17 загиблих. Про це повідомляється в Telegram-каналі військового аналітика Фокуса Ігаля Левіна.

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У ніч із 21 на 22 липня в різних районах Хузестана не вщухали акції протесту. У ЗМІ повідомляють різні цифри щодо загиблих. Згідно з інформацією Al Jazeera, внаслідок протестів загинули троє протестувальників. Такі дані їм назвала влада країни. У телеграм-каналі військового аналітика Фокуса Ігаля Левіна вказується, що загиблих вже 17.

[ + – ] Хузестан на мапі Ірану Фото: covid-rules

Хоссейна Набоваті збив автомобіль під час протестів. Він помер увечері від отриманих травм. Уряд заявляє про виділення коштів для полегшення ситуації з водою. Корпус вартових ісламської революції заявляє, що відправляють в регіон цистерни з водою.

У протестувальників при цьому також є вогнепальна зброя, так само, як і в силовиків. Силовики використовують проти протестувальників дріб. Опозиціонери при цьому пишуть, що "ваші кулі — це наші медалі".

Також один із вождів арабських племен Хузестана, шейх Рахім Ісхакі заявив, що вони не святкують Курбан, у них траур через те, що на них спрямовують бронетехніку й артилерію.

"Проблема Хузестана виникає з незаконних проєктів перекачування води з розгалужень річок і крадіжки води з джерела річок водними мафіями", — говорить юрист з Ахваза Ферештех Табанян.

У регіоні, крім дефіциту води, є ще й проблеми з електроенергією, що посилює проблему з водою. Більшість жителів Хузестана використовують електричні насоси для подачі води в свої будинки.

Як передає CNN, у понеділок і вівторок в Ірані стався як мінімум 31 виступ, враховуючи протести робочих і селян.

Нагадаємо, в Ірані розгорілися протести через проблеми з водою в Хузестані.