Теперь не только шахматы. ИИ выиграл у пилота в симуляции воздушных боев со счетом 5:0 (видео)

Разработчики планируют к 2024 году встроить в учебно-тренировочный самолет L39. На данный момент проведено уже более 70 симуляций виртуальных полетов.

Компания Heron Systems провела испытания в симуляторе AlphaDogfight, в которых искусственный интеллект выиграл у пилота в пяти боях. В ближайшее время разработчики внедрят свои технологии в учебно-тренировочный самолет L39 Albatros. Об этом сообщает милитари отдел The Drive.

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На данный момент Heron провели более 70 симуляционных полетов для тестирования технологии ИИ на реальных БПЛА, включая выполнение динамических маневров и отслеживание виртуальных путевых точек.

[ + – ] Симуляция боя ИИ против реального пилота Фото: Скриншот

Heron Systems объединяются с компанией Shield AI для ускорения интеграции ИИ в истребители нового поколения и беспилотники. Искусственный интеллект Shield AI способен работать без связи и GPS.

[ + – ] Фазы внедрения ИИ по программе ACE Фото: the drive

Один из следующих шагов — переход ко второй фазе программы ACE DARPA. Она предусматривает расширение сценария воздушных боев под управлением ИИ, добавив в них реальные винтовые и реактивные самолеты, чтобы посмотреть на работу системы. На третьем этапе, который запланирован на 2023-2024 года, систему искусственного интеллекта внедрят в самолет L-39.

[ + – ] Л-39 на вооружении ВВС Украины. Именно на такие самолеты внедрят полноценный искусственный интеллект Фото: ua.news

Среди вариантов развития технологии называют установку ИИ в БПЛА или же в истребители в качестве виртуального помощника.

Напомним, к 2023 году в США создадут искусственный интеллект для боевых самолетов.

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