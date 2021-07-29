Теперь не только шахматы. ИИ выиграл у пилота в симуляции воздушных боев со счетом 5:0 (видео)
Разработчики планируют к 2024 году встроить в учебно-тренировочный самолет L39. На данный момент проведено уже более 70 симуляций виртуальных полетов.
Компания Heron Systems провела испытания в симуляторе AlphaDogfight, в которых искусственный интеллект выиграл у пилота в пяти боях. В ближайшее время разработчики внедрят свои технологии в учебно-тренировочный самолет L39 Albatros. Об этом сообщает милитари отдел The Drive.
На данный момент Heron провели более 70 симуляционных полетов для тестирования технологии ИИ на реальных БПЛА, включая выполнение динамических маневров и отслеживание виртуальных путевых точек.
Heron Systems объединяются с компанией Shield AI для ускорения интеграции ИИ в истребители нового поколения и беспилотники. Искусственный интеллект Shield AI способен работать без связи и GPS.
Один из следующих шагов — переход ко второй фазе программы ACE DARPA. Она предусматривает расширение сценария воздушных боев под управлением ИИ, добавив в них реальные винтовые и реактивные самолеты, чтобы посмотреть на работу системы. На третьем этапе, который запланирован на 2023-2024 года, систему искусственного интеллекта внедрят в самолет L-39.
Среди вариантов развития технологии называют установку ИИ в БПЛА или же в истребители в качестве виртуального помощника.
Напомним, к 2023 году в США создадут искусственный интеллект для боевых самолетов.
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