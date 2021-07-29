Тепер не тільки шахи. ШІ виграв у пілота в симуляції повітряних боїв із рахунком 5:0 (відео)

Розробники планують до 2024 року вбудувати в навчально-тренувальний літак L39. На даний момент проведено вже понад 70 симуляцій віртуальних польотів.

Компанія Heron Systems провела випробування в симуляторі AlphaDogfight, у яких штучний інтелект виграв у пілота в п'яти боях. Найближчим часом розробники впровадять свої технології в навчально-тренувальний літак L39 Albatros. Про це повідомляє мілітарі відділ The Drive.

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Наразі Heron провели більше 70 імітаційних польотів для тестування технології ШІ на реальних БПЛА, включно з виконанням динамічних маневрів і відстеження віртуальних шляхових точок.

[ + – ] Симуляція бою ШІ проти реального пілота Фото: Скриншот

Heron Systems об'єднуються з компанією Shield AI для прискорення інтеграції ШІ в винищувачі нового покоління та безпілотники. Штучний інтелект Shield AI здатний працювати без зв'язку і GPS.

[ + – ] Фази впровадження ШІ за програмою ACE Фото: the drive

Один із таких кроків — перехід до другої фази програми ACE DARPA. Вона передбачає розширення сценарію повітряних боїв під управлінням ШІ, додавши в них реальні гвинтові та реактивні літаки, щоб подивитися на роботу системи. На третьому етапі, який запланований на 2023-2024 роки, систему штучного інтелекту впровадять у літак L-39.

[ + – ] Л-39 на озброєнні ВПС України. Саме на такі літаки впровадять повноцінний штучний інтелект Фото: ua.news

Серед варіантів розвитку технології називають установку ШІ в БПЛА або ж у винищувачі в ролі віртуального помічника.

Нагадаємо, до 2023 року в США створять штучний інтелект для бойових літаків.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін переклав статтю про те, що Пентагон дозволить дронам і роботам воювати без контролю людини.