У США створять штучний інтелект для бойових літаків до 2023 року

У віртуальній симуляції пілоти-люди вже не можуть перемагати ШІ 1 на 1. Тепер настав час переходити до реального життя.

Управління з перспективних дослідницьких програм Міноборони США (DARPA) планує до 2023 року розробити програму управління бойовим літаком зі штучним інтелектом. Про це повідомляє Defence Brief.

Робота отримала назву "Air Combat Evolution" (Еволюція повітряного бою). Управління планує модифікувати за 14,1 млн доларів 4 навчально-бойові літаки L-39. Перші навчання планується провести до кінця 2021 року. А під час третьої фази програми в кінці 2023 року будуть вже сценарії у реальному світі, а не в комп'ютерній симуляції.

Для модернізації L-39 необхідно скласти аеродинамічну модель літака, щоб додати її в програму в систему прогнозування ШІ.

Фото: darpa

Метою програми є розвиток масштабованої та надійної системи штучного інтелекту, яка дозволить спростити ведення бою пілотом.

Під час модернізації літаків також приділяють увагу переходу алгоритмів ШІ від моделювання ситуацій до реальних сценаріїв масштабних польотів.

У серпні минулого року ACE вдалося провести кілька успішних випробувань у віртуальній симуляції бою. Льотчик керував на симуляторі винищувачем F-16 проти ШІ, в результаті людина п'ять разів програла бій у форматі один на один.

Лютий 2021 року став наступним етапом в імітації боїв. Проти ACE виступало вже два реальних льотчика

"Додавання більшої кількості варіантів зброї та кількох літаків привносить багато динаміки, яку ми ще не змогли просунути і досліджувати у випробуваннях AlphaDogfight", — сказав полковник ВПС і програмний менеджер відділу стратегічних технологій DARPA Ден Яворсек.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай впритул наблизився до США у розробках штучного інтелекту.

Зазначимо, що Кабінет міністрів України затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні до 2030 року.

Раніше вчені передбачили, звідки може з'явитися наступний коронавірус за допомогою штучного інтелекту.