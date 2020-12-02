Кабмин утвердил концепцию развития искусственного интеллекта в Украине до 2030 года
На первых порах инноваторам из Минцифры понадобится бюджет в размере 14 млн грн.
2 декабря 2020 года в ходе заседания Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития искусственного интеллекта в Украине до 2030 года. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Также депутат обнародовал и текст самой концепции, согласно которой государство должно взять на себя обязательства по совершенствованию среднего, высшего образования и повышения квалификации с целью подготовки квалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ);
- стимулировать научные исследования в области ИИ при помощи грантов;
- стимулировать предпринимательскую деятельность в сфере ИИ;
- разработать методику переквалификации кадров, которые могут потерять работу через 5-10 лет по причине автоматизации;
- повысить уровень кибербезопасности и усовершенствовать законодательство в сфере киберзащиты;
- внедрять технологию ИИ в оборонную сферу;
- решить проблемы работы госреестров;
- использовать ИИ в юриспруденции.
Согласно планам, на первом этапе — с 2021 года по 2023-ий, — понадобится бюджет в размере 14 млн грн.
Согласно мнению составителя концепции, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, ее внедрение поможет привлечь миллиарды инвестиций и даст Украине возможность участвовать в деятельности международных организаций по развитию ИИ в мире.
Ранее стало известно, что Минцифры назвало дату "санкционированного" взлома приложения "Дія".