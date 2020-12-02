Кабмин утвердил концепцию развития искусственного интеллекта в Украине до 2030 года

На первых порах инноваторам из Минцифры понадобится бюджет в размере 14 млн грн.

2 декабря 2020 года в ходе заседания Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития искусственного интеллекта в Украине до 2030 года. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Также депутат обнародовал и текст самой концепции, согласно которой государство должно взять на себя обязательства по совершенствованию среднего, высшего образования и повышения квалификации с целью подготовки квалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ);

стимулировать научные исследования в области ИИ при помощи грантов; стимулировать предпринимательскую деятельность в сфере ИИ; разработать методику переквалификации кадров, которые могут потерять работу через 5-10 лет по причине автоматизации; повысить уровень кибербезопасности и усовершенствовать законодательство в сфере киберзащиты; внедрять технологию ИИ в оборонную сферу; решить проблемы работы госреестров; использовать ИИ в юриспруденции.

Согласно планам, на первом этапе — с 2021 года по 2023-ий, — понадобится бюджет в размере 14 млн грн.

Согласно мнению составителя концепции, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, ее внедрение поможет привлечь миллиарды инвестиций и даст Украине возможность участвовать в деятельности международных организаций по развитию ИИ в мире.

Ранее стало известно, что Минцифры назвало дату "санкционированного" взлома приложения "Дія".