В США создадут искусственный интеллект для боевых самолетов к 2023 году
В виртуальной симуляции пилоты-люди уже не могут побеждать ИИ 1 на 1. Теперь пришло время переходить к реальной жизни.
Управление по перспективным исследовательским программам Минобороны США (DARPA) планирует к 2023 году разработать программу управления боевым самолетом с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Defence Brief.
Работа получила название "Air Combat Evolution" (Эволюция воздушного боя). Управление планирует модифицировать за 14,1 млн долларов 4 учебно-боевых самолета L-39. Первые учения планируется провести к концу 2021 года. А во время третей фазы программы в конце 2023 года будут уже сценарии в реальном мире, а не в компьютерной симуляции.
Для модернизации L-39 необходимо составить аэродинамическую модель самолета, чтобы добавить ее в программу в систему прогнозирования ИИ.
Целью программы является развитие масштабируемой и надежной системой искусственного интеллекта, которая позволит упростить ведение боя пилотом.
Во время модернизации самолетов также уделяют внимание переходу алгоритмов ИИ от моделирования ситуаций к реальным сценариям масштабных полетов.
В августе прошлого года ACE удалось провести несколько успешных испытаний в виртуальной симуляции боя. Летчик управлял на симуляторе истребителем F-16 против ИИ, в результате человек пять раз проиграл сражение в формате один на один.
Февраль 2021 года стал следующим этапом в имитации боев. Против ACE выступало уже два реальных летчика
"Добавление большего количества вариантов оружия и нескольких самолетов привносит много динамики, которую мы еще не смогли продвинуть и исследовать в испытаниях AlphaDogfight", — сказал полковник ВВС и программный менеджер отдела стратегических технологий DARPA Дэн Яворсек.
Напомним, ранее сообщалось, что Китай вплотную приблизился к США в разработках искусственного интеллекта.
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