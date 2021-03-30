В США создадут искусственный интеллект для боевых самолетов к 2023 году

В виртуальной симуляции пилоты-люди уже не могут побеждать ИИ 1 на 1. Теперь пришло время переходить к реальной жизни.

Управление по перспективным исследовательским программам Минобороны США (DARPA) планирует к 2023 году разработать программу управления боевым самолетом с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Defence Brief.

Работа получила название "Air Combat Evolution" (Эволюция воздушного боя). Управление планирует модифицировать за 14,1 млн долларов 4 учебно-боевых самолета L-39. Первые учения планируется провести к концу 2021 года. А во время третей фазы программы в конце 2023 года будут уже сценарии в реальном мире, а не в компьютерной симуляции.

Для модернизации L-39 необходимо составить аэродинамическую модель самолета, чтобы добавить ее в программу в систему прогнозирования ИИ.

Фото: darpa

Целью программы является развитие масштабируемой и надежной системой искусственного интеллекта, которая позволит упростить ведение боя пилотом.

Во время модернизации самолетов также уделяют внимание переходу алгоритмов ИИ от моделирования ситуаций к реальным сценариям масштабных полетов.

В августе прошлого года ACE удалось провести несколько успешных испытаний в виртуальной симуляции боя. Летчик управлял на симуляторе истребителем F-16 против ИИ, в результате человек пять раз проиграл сражение в формате один на один.

Февраль 2021 года стал следующим этапом в имитации боев. Против ACE выступало уже два реальных летчика

"Добавление большего количества вариантов оружия и нескольких самолетов привносит много динамики, которую мы еще не смогли продвинуть и исследовать в испытаниях AlphaDogfight", — сказал полковник ВВС и программный менеджер отдела стратегических технологий DARPA Дэн Яворсек.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай вплотную приблизился к США в разработках искусственного интеллекта.

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