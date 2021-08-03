На броневик "Дозор-Б" установили огнеметную установку с термобарическими ракетами (фото)
В корпусе будет находиться 10 ракет, которые до конца года должны пройти все испытания, и быть готовыми.
На бронеавтомобиль "Дозор-Б" специалисты предприятий "Укроборнпрома" установили 122-мм огнеметную установку "Спека" для создания первой легкой огнеметной системы в Украине. Об этом сообщает Defense Express, получившие изображение разработки.
Главный исполнитель проекта и интегратор — Харьковское конструкторское бюро имени Морозова, которое и разрабатывало "Дозор". За боеприпасы отвечает ГАХК "Артем", а за систему запуска "Шепетовский ремонтный завод".
Основные преимущества установки, по словам разработчиков, состоят в высокой мобильности, незаметности для врага, а также способность быстро менять позицию после огня.
В кузове находится система из 10 термобарических снарядов, которые сразу размещены в направляющих установки. Максимальная дальность пуска до 7 км.
На данный момент ракета "Спека" проходит испытания в компании разработчика "Артем". Уже успешно испытали боевую часть ракеты, а до конца года снаряд должен быть окончательно готовым.
Напомним, Турция в ходе испытаний сбросила с беспилотника термобарическую бомбу.
Также отметим, что ВСУ начали закупать польские Oncila вместо украинского "Дозора-Б" из-за проблем с производством. Польский аналог также соответствует стандарту НАТО по защите STANAG 3.