На броневик "Дозор-Б" установили огнеметную установку с термобарическими ракетами (фото)

В корпусе будет находиться 10 ракет, которые до конца года должны пройти все испытания, и быть готовыми.

На бронеавтомобиль "Дозор-Б" специалисты предприятий "Укроборнпрома" установили 122-мм огнеметную установку "Спека" для создания первой легкой огнеметной системы в Украине. Об этом сообщает Defense Express, получившие изображение разработки.

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Главный исполнитель проекта и интегратор — Харьковское конструкторское бюро имени Морозова, которое и разрабатывало "Дозор". За боеприпасы отвечает ГАХК "Артем", а за систему запуска "Шепетовский ремонтный завод".

Фото: Defense Express

Основные преимущества установки, по словам разработчиков, состоят в высокой мобильности, незаметности для врага, а также способность быстро менять позицию после огня.

[ + – ] Характериситки "Дозор-Б" Фото: Укроборонпром

В кузове находится система из 10 термобарических снарядов, которые сразу размещены в направляющих установки. Максимальная дальность пуска до 7 км.

На данный момент ракета "Спека" проходит испытания в компании разработчика "Артем". Уже успешно испытали боевую часть ракеты, а до конца года снаряд должен быть окончательно готовым.

[ + – ] Ракета "Спека" Фото: Defense Express

Напомним, Турция в ходе испытаний сбросила с беспилотника термобарическую бомбу.

Также отметим, что ВСУ начали закупать польские Oncila вместо украинского "Дозора-Б" из-за проблем с производством. Польский аналог также соответствует стандарту НАТО по защите STANAG 3.