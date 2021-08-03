На броньовик "Дозор-Б" встановили вогнеметну установку з термобаричними ракетами (фото)
У корпусі буде 10 ракет, які до кінця року повинні пройти всі випробування і бути готовими.
На бронеавтомобіль "Дозор-Б" фахівці підприємств "Укроборонпрому" встановили 122-мм вогнеметну установку "Спека" для створення першої легкої вогнеметної системи в Україні. Про це повідомляє Defense Express, які отримали зображення розробки.
Головний виконавець проекту й інтегратор — Харківське конструкторське бюро імені Морозова, яке і розробляло "Дозор". За боєприпаси відповідає ДАХК "Артем", а за систему запуску "Шепетівський ремонтний завод".
Основні переваги установки, за словами розробників, у високій мобільності, непомітності для ворога, а також здатності швидко змінювати позицію після вогню.
У кузові є система з 10 термобаричних снарядів, які відразу розміщені в направних установках. Максимальна дальність пуску до 7 км.
Наразі ракета "Спека" проходить випробування в компанії розробника "Артем". Уже успішно випробували бойову частину ракети, а до кінця року снаряд повинен бути остаточно готовим.
Нагадаємо, Туреччина в ході випробувань скинула з безпілотника термобаричну бомбу.
Також зазначимо, що ЗСУ почали закуповувати польські Oncila замість українського "Дозору-Б" через проблеми з виробництвом. Польський аналог також відповідає стандарту НАТО щодо захисту STANAG 3.