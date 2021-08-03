На броньовик "Дозор-Б" встановили вогнеметну установку з термобаричними ракетами (фото)

У корпусі буде 10 ракет, які до кінця року повинні пройти всі випробування і бути готовими.

На бронеавтомобіль "Дозор-Б" фахівці підприємств "Укроборонпрому" встановили 122-мм вогнеметну установку "Спека" для створення першої легкої вогнеметної системи в Україні. Про це повідомляє Defense Express, які отримали зображення розробки.

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Головний виконавець проекту й інтегратор — Харківське конструкторське бюро імені Морозова, яке і розробляло "Дозор". За боєприпаси відповідає ДАХК "Артем", а за систему запуску "Шепетівський ремонтний завод".

Фото: Defense Express

Основні переваги установки, за словами розробників, у високій мобільності, непомітності для ворога, а також здатності швидко змінювати позицію після вогню.

[ + – ] Характеристики "Дозор-Б" Фото: Укроборонпром

У кузові є система з 10 термобаричних снарядів, які відразу розміщені в направних установках. Максимальна дальність пуску до 7 км.

Наразі ракета "Спека" проходить випробування в компанії розробника "Артем". Уже успішно випробували бойову частину ракети, а до кінця року снаряд повинен бути остаточно готовим.

[ + – ] Ракета "Спека" Фото: Defense Express

Нагадаємо, Туреччина в ході випробувань скинула з безпілотника термобаричну бомбу.

Також зазначимо, що ЗСУ почали закуповувати польські Oncila замість українського "Дозору-Б" через проблеми з виробництвом. Польський аналог також відповідає стандарту НАТО щодо захисту STANAG 3.