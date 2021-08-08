"Отдал одну и взорвал вторую": в Кривом Роге ветеран АТО подорвался на гранате (видео)

Военный в ходе переговоров с полицейскими отдал одну гранату, но затем достал вторую и вынул из нее чеку. Мужчина держал гранату 20 минут, после чего взорвал.

В Кривом Роге 61-летний ветеран АТО подорвал гранату несмотря на переговоры с ним правоохранителей. Об этом сообщает "Первый Криворожский".

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Событие произошло на жилмассиве ЮГОК в Кривом Роге. Экс-бойца госпитализировали с тяжелыми травмами. В районе 18:00 на улице Кармелюка военный подорвался на гранате. На месте работают взрывотехники, полицейские и спасатели.

По информации "Сегодня", пострадавший — ветеран АТО, его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Как сообщает Depo.Днипро, полицейские вели с мужчиной переговоры, но они завершились неудачей и прогремел взрыв. Мотивы поступка мужчины неизвестны. Сообщается, что у него было две гранаты.

Фото: Depo

Во время обыска в квартире у ветерана АТО были найдены две боевые гранаты РГД-5 с запалами к ним, а также свето-шумовая граната. Как утверждает корреспондент "Надзвичайних новин" Олег Ермолинский в своем Telegram-канале, военный был участником АТО в 2014 году. Он разведен, живет один. Сослуживцы отзываются о нем положительно. Также он опубликовал видео

Также утверждается, что военный согласился отдать полицейским одну гранату, однако потом он достал вторую. Он вынул из нее чеку и держал так 20 минут. После этого он ее взорвал, когда правоохранители попытались ее забрать.

Напомним, МВД задержало Владимира Прохнича, который пытался захватить Кабмин, угрожая гранатой.