"Віддав одну і підірвав другу": в Кривому Розі ветеран АТО підірвався на гранаті (відео)

Військовий в ході переговорів з поліцейськими віддав одну гранату, але потім дістав другу і вийняв з неї чеку. Чоловік тримав гранату 20 хвилин, після чого підірвав.

У Кривому Розі 61-річний ветеран АТО підірвав гранату попри переговори з ним правоохоронців. Про це повідомляє "Перший Криворізький".

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Подія сталася на житловому масиві Південного ГЗК в Кривому Розі. Ексбійця госпіталізували з важкими травмами. В районі 18:00 на вулиці Кармелюка військовий підірвався на гранаті. На місці працюють вибухотехніки, поліцейські та рятувальники.

За інформацією "Сегодня", потерпілий — ветеран АТО, його госпіталізували з важкими травмами.

Як повідомляє Depo.Дніпро, поліцейські вели з чоловіком переговори, але вони завершилися невдачею і прогримів вибух. Мотиви вчинку чоловіка невідомі. Повідомляється, що у нього було дві гранати.

Фото: Depo

Під час обшуку в квартирі у ветерана АТО були знайдені дві бойові гранати РГД-5 з запалами до них, а також світло-шумова граната. Як стверджує кореспондент "Надзвичайних новин" Олег Єрмолінський в своєму Telegram-каналі, військовий був учасником АТО у 2014 році. Він розлучений, живе один. Товариші по службі відгукуються про нього позитивно. Також він опублікував відео

Також стверджується, що військовий погодився віддати поліцейським одну гранату, проте потім він дістав другу. Він вийняв з неї чеку і тримав так 20 хвилин. Після цього він її підірвав, коли правоохоронці спробували її забрати.

Нагадаємо, МВС затримало Володимира Прохнич, який намагався захопити Кабмін, погрожуючи гранатою.