Неизвестные захватили украинский самолет при эвакуации из Кабула, - МИД

Еще один самолет был фактически украден в Афганистане — он отправился в Иран с другой группой пассажиров.

Неизвестные захватили самолеты, которые должны были эвакуировать граждан Украины из Кабула (Афганистан). Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал "Громадському радіо".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам дипломата, в прошлое воскресенье украинский самолет захватили "другие люди". Вдобавок, 17 августа другой борт должен был вывезти украинцев на родину, но вместо этого отправился в Иран с другой группой пассажиров.

"Во вторник у нас фактически украли самолет", — подчеркнул Евгений Енин. — "Наши следующие три попытки эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта".

Он добавил, что последнюю неделю МИД во главе с министром Дмитрием Кулебой работали в режиме "краш-теста". Как пишет "Громадське", благодаря их усилиям 23 августа в аеропорту "Борисполь" приземлился уже третий украинский самолет с людьми, эвакуированными из Афганистана. На борту прибыли 14 украинцев и 27 детей, а также 51 афганец и члены семей экипажа.

По словам Евгения Енина, прошлой ночью самолету помешали взлететь толпа людей, которые тоже хотели покинуть Кабул. Они окружили автобуси для перевозки пассажиров к самолету. В итоге борт вылетел перед самым закрытием аэропорта. Еще одна проблема возникла уже после взлета.

"Иранские власти вдруг задержала наш самолет во время технической посадки в одном из аэропортов. Разблокировать ситуацию удалось лишь после личного вмешательства украинского посла в Иране", — заявил замминистра.

Дмитрий Кулеба во время брифинга рассказал, что в Афганистане остались около 50 украинцев, обратившихся в МИД с просьбой об эвакуации. Число желающих постоянно меняется, ведь некоторые граждане Украины покидают страну на самолетах других государств, тогда как дипломаты получают все новые просьбы о помощи. Глава МИД пообещал никого не бросать на произвол судьбы, организовать новые рейсы и договариваться с партнерами.

Ранее появилась информация, что 18 августа самолет авиакомпании Iran Air летел из Мешхеда в Борисполь, когда его захватили вооруженные люди. "Украэрорух" запретил борту войти в воздушное пространство Украины и заставил развернуться. На тот момент прямых рейсов между странами не было.