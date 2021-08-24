Невідомі захопили український літак при евакуації з Кабула, — МЗС

Ще один літак був фактично вкрадено в Афганістані — він вирушив до Ірану з іншою групою пасажирів.

Невідомі захопили літаки, які повинні були евакуювати громадян України з Кабула (Афганістан). Про це заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів "Громадському радіо".

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За словами дипломата, минулої неділі український літак захопили "інші люди". До того ж, 17 серпня інший борт повинен був вивезти українців на батьківщину, але замість цього відправився в Іран з іншою групою пасажирів.

"У вівторок у нас фактично вкрали літак", — підкреслив Євген Єнін. — "Наші наступні три спроби евакуації громадян теж не були успішними, оскільки нашим пасажирам не вдавалося потрапити на територію аеропорту".

Він додав, що останній тиждень МЗС на чолі з міністром Дмитром Кулебою працювали в режимі "краш-тесту". Як пише "Громадське", завдяки їх зусиллям 23 серпня в аеропорту "Бориспіль" приземлився вже третій український літак з людьми, евакуйованими з Афганістану. На борту прибуло 14 українців і 27 дітей, а також 51 афганець і члени сімей екіпажу.

За словами Євгена Єніна, минулої ночі літаку завадили злетіти натовп людей, які теж хотіли покинути Кабул. Вони оточили автобуси для перевезення пасажирів до літака. В результаті борт вилетів перед самим закриттям аеропорту. Ще одна проблема виникла вже після зльоту.

"Іранська влада раптом затримала наш літак під час технічної посадки в одному з аеропортів. Розблокувати ситуацію вдалося лише після особистого втручання українського посла в Ірані", — заявив заступник міністра.

Дмитро Кулеба під час брифінгу розповів, що в Афганістані залишилися близько 50 українців, які звернулися в МЗС з проханням про евакуацію. Число бажаючих постійно змінюється, адже деякі громадяни України покидають країну на літаках інших держав, тоді як дипломати отримують все нові прохання про допомогу. Глава МЗС пообіцяв нікого не кидати напризволяще, організувати нові рейси і домовлятися з партнерами.

Раніше з'явилася інформація, що 18 серпня літак авіакомпанії Iran Air летів з Мешхеда в Бориспіль, коли його захопили озброєні люди. "Украерорух" заборонив борту увійти в повітряний простір України і змусив розвернутися. На той момент прямих рейсів між країнами не було.