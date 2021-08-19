В Україну з Ірану летів захоплений літак, його розвернули, — Вести

За даними журналістів, у поліцію повідомили про те, що літак можуть контролювати збройні люди. Тоді "Украерорух" заборонив входження в повітряний простір країни. Однак, прямих рейсів між Україною та Іраном наразі немає.

Літак іранської авіакомпанії (Iran Air) ввечері в середу, 18 серпня, виконував рейс Мешхед-Бориспіль, коли з'явилася інформація про те, що він захоплений озброєними людьми. Про це пишуть "Вести" з посиланням на власні джерела серед правоохоронців.

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ЗМІ пише, що вилетів лайнер приблизно о 18.00 з іранського Мешхеда в місто Бориспіль, у салоні перебували 17 осіб. Усі вони — члени екіпажу: пасажирів на цьому рейсі не було. При цьому на онлайн-табло аеропортів Бориспіль і Мешхед такого рейсу немає.

О 20.20 в Національну поліцію України надійшло повідомлення про те, що літак могли захопити. У результаті, як стверджують журналісти, Державне підприємство з обслуговування повітряного транспорту ("Украерорух") видало заборону на посадку в нашій країні. Таким чином, літак був змушений розвернутися у зворотному напрямку.

Фокус спробував з'ясувати, що ж насправді сталося, проте в "Украерорусі" не відповідали на дзвінки.

У той же час не можна не зазначити той факт, що в самій авіакомпанії немає регулярних рейсів у "Бориспіль". Прямих рейсів з України до Ірану та назад немає в принципі. Можливо, екіпаж просто транспортував літак до Києва.

Фото: Скриншот

За даними "Вести", більш детальна інформація про інцидент повинна з'явитися трохи пізніше.

Раніше повідомлялося, що в міжнародному аеропорту Нуакшот у Мавританії невідомий захопив літак і зажадав викуп. За даними місцевих ЗМІ, зловмисник — американець, який заявив, що в нього "проблеми з урядом країни".

4 березня військовий вертоліт Cougar розбився недалеко від міста Татван у провінції Бітліс на сході Туреччини. Тоді загинули 9 осіб. Серед жертв — генерал-лейтенант Сухопутних військ Осман Ербаш.