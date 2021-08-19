В Украину из Ирана летел захваченный самолет, его развернули, – Вести

По данным журналистов, в полицию сообщили о том, что самолет могут контролировать вооруженные люди. Тогда "Украэрорух" запретил влет в воздушное пространство страны. Однако прямых рейсов между Украиной и Ираном в данный период нет.

Самолет иранской авиакомпании (Iran Air) вечером в среду, 18 августа, выполнял рейс Мешхед-Борисполь, когда появилась информация о том, что он захвачен вооруженными людьми. Об этом пишут "Вести" со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей.

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СМИ пишет, что вылетел лайнер примерно в 18.00 из иранского Мешхеда в город Борисполь, в салоне находились 17 человек. Все они — чены экипажа: пассажиров на этом рейсе не было. При этом на онлайн-табло аэропортов Борисполь и Мешхед такого рейса нет.

В 20.20 в Национальную полицию Украины пришло сообщение о том, что самолет могли захватить. В результате, как утверждают журналисты, Государственное предприятие по обслуживанию воздушного транспорта ("Украэрорух") выдала запрет на посадку в нашей стране. Таким образом, самолет был вынужден развернуться в обратном направлении.

Фокус попытался выяснить, что же на самом деле случилось, однако в "Украэрорухе" не отвечали на звонки.

В то же время нельзя не отметить тот факт, что у самой авиакомпании нет регулярных рейсов в "Борисполь". Прямых рейсов из Украины в Иран и обратно нет в принципе. Возможно, экипаж просто транспортировал самолет в Киев.

Фото: Скриншот

По данным "Вестей", более подробная информация об инциденте должна появиться несколько позже.

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