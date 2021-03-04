В Турции потерпел крушение военный вертолет, погибли 9 человек (фото, видео)

Вертолет пропал с радаров через полчаса после взлета.

Военный вертолет Cougar разбился недалеко от города Татван, в провинции Битлис на востоке Турции в четверг, 4 марта, сообщает ABC News со ссылкой на Минобороны страны.

Девять находившихся на борту солдат погибли. Среди жертв – генерал-лейтенант Сухопутных войск Осман Эрбаш. Еще четверо человек получили ранения и были госпитализированы. Известно, что вертолет в 13:55 по местному времени отправился в Татван из соседней провинции Бингель. Через полчаса после взлета с ним пропала связь, а затем стало известно о катастрофе.

[ + – ] Генерал-лейтенант Сухопутных войск Осман Эрбаш Фото: ABC News

К поискам пропавшего вертолета привлекли беспилотники, самолет CN-235 и вертолет.

В оборонном ведомстве Турции крушение охарактеризовали как несчастный случай, однако окончательные причины аварии еще не названы.

Местный телеканал HaberTurk сообщил, что причиной падения вертолета могли стать неблагоприятные погодные условия, включая снег и туман. Отмечается, что место крушения находится в районе, где турецкие войска ведут борьбу с боевиками запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК). С 1984 года в результате конфликта здесь погибли десятки тысяч человек.

Вскоре после крушения курдские марксисты заявили, что партизаны уничтожили турецкий вертолет "Кобра". Об этом пишет телеграмм-канал Ararat.

[ + – ] Курды сообщили об уничтожении турецкого вертолета Фото: Скриншот

Минобороны принесло семьям погибших искренние соболезнования, назвав жертв катастрофы мучениками. Глава ведомства Хулуси Акар и министр внутренних дел Сулейман Сойлу направились в район падения вертолета.

[ + – ] В поисках места крушения были задействованы беспилотники, самолет и вертолет Фото: Анадолу

Несколькими днями ранее в Турции представили гибридную ракету, которая позволит в 2023 году запустить на Луну беспилотный космический аппарат. Работа началась еще в 2017 году, ею занимается компания Delta V. Запуск ракеты на Луну собираются приурочить к 100-летию Турецкой республики.

Напомним, Министерство обороны Армении сообщило, что сбило азербайджанский вертолет в южной части Нагорного Карабаха, в приграничной с Ираном зоне осенью прошлого года.