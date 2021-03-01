Турция разработала гибридную ракету для запуска миссии на Луну в 2023 году (видео)

Запуск беспилотного космического аппарата на спутник Земли хотят приурочить к 100-летию Турецкой республики.

В Турции разработали гибридную ракету, которая позволит в 2023 году запустить на Луну беспилотный космический аппарат. Об этом сообщает Anadolu.

"Миссию на Луну планируется реализовать в два этапа — в 2023 и 2028 годах. В 2023 году мы намерены достичь Луны, используя собственные национальные и оригинальные технологии. В рамках первого этапа проекта мы совершим жесткую посадку на Луну. Первый запуск на околоземную орбиту мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями. Однако наш космический аппарат на Луну будет доставлен посредством запуска на околоземную орбиту нашей уникальной национальной ракеты", — заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

Работу над ракетой и космическим аппаратом началась еще в 2017 году, ей занимается компания Delta V. Запуск ракеты на Луну собираются приурочить к 100-летию Турецкой республики.

По словам министра, запуск беспилотника на спутник Земли позволит Турции выйти в высшую космическую лигу в космической сфере. Также он заявил, что те, кто критикует миссию за ее бюджет, не понимают, как работает государство и как реализуются подобные проекты.

Космическая программа Турции предусматривает отправление на Луну первого турка, построить свой космодром, а также отправить в конце 2023 года на Луну посадочный аппарат.

Напомним, в Турции на ТВ обсуждали возможные сферы влияния страны, а в России это приняли за план захвата.