На турецком ТВ обсуждали возможные сферы влияния Турции: в России приняли это за план захвата

Российские СМИ испугались, что аннексированный Крым может забрать Турецкая Республика.

В социальных сетях и российских СМИ массово размещают карту, показывающую якобы прогнозируемую территорию Турции в 2050 году. Так, российское информационное агентство ura.ru опубликовало новость о том, что якобы Турция собирается завоевать регионы РФ.

Также на Youtube распространяется видео эфира турецкого телеканала TRT1, названное "На одном из главных телеканалов Турции «TRT1», ведущий рассказал, какие территории должны войти в состав Турции к 2050 году". При этом, видео осталось без перевода.

[ + – ] Эфир телеканала "TRT1", который неправильно интерпретировали российские СМИ

Но на записи эфира хорошо видно карту, подписанную как Turkish Sphere on Influence 2050 — Сферы влияния Турции в 2050.

[ + – ] Карта сфер влияния Турции в 2050

Ведущий популярного турецкого телеканала рассказывает, какие территории к 2050 году должны войти в сферу влияния Турции по версии американского политолога Джорджа Фримана, основателя частной разведывательно-аналитической организации "Стретфор".

Согласно его словам, под влияние страны попадут Армения, Греция, ОАЭ, Бахрейн, Кипр, Грузия, Абхазия, Осетия, Сири, Йемен, Оман, Ирак, Кувейт, Ливан, Египет, Ливию, а также южные регионы Российской Федерации (Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская, Астраханская, Саратовская, Самарская области, Чувашия, Чечня, Дагестан и Адыгея.

Как сообщает турецкий информационный ресурс Тakvim, карта была опубликована еще 10 лет назад в книге Джорджа Фридмана "Следующие 100 лет: Прогноз событий XXI века" и обозначает зоны, на которые Турция будет иметь влияние в 2050 году. Политолог и разведчик считает, что к этому времени Турция станет расширять сферы влияния и станет региональной державой, который была Османская Империя, но о присоединении новых территорий речи не было.

Со стороны Украины Турция, по прогнозу политолога, будет влиять на Донецкую и Луганскую области, а также Крым.

Ранее сообщалось, что в среду, 10 февраля, Министерство обороны Турции опубликовало на своем сайте заявление, согласно которому они начали новую воздушную операцию на севере Ирака против сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Также мы писали, что в Турции начали серийное производство ударного дрона с украинским двигателем.

А в декабре прошлого года компания гражданина Турции купила на онлайн-аукционе золоторудный участок в Украине.