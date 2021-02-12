На турецькому ТБ обговорювали можливі сфери впливу Туреччини: в Росії сприйняли це як план захоплення
Російські ЗМІ злякалися, що анексований Крим може забрати Турецька Республіка.
У соціальних мережах та російських ЗМІ масово розміщують карту, яка показує нібито прогнозовану територію Туреччини у 2050 році. Так, російське інформаційне агентство ura.ru опублікувало новину про те, що нібито Туреччина збирається завоювати регіони РФ.
Також на Youtube поширюється відео ефіру турецького телеканалу TRT1, назване "На одному з головних телеканалів Туреччини "TRT1", ведучий розповів, які території повинні увійти до складу Туреччини до 2050 року". При цьому, відео залишилося без перекладу.
Але на записи ефіру добре видно карту, підписану як Turkish Sphere on Influence 2050 — Сфери впливу Туреччини в 2050.
Ведучий популярного турецького телеканалу розповідає, які території до 2050 року повинні увійти до сфери впливу Туреччини за версією американського політолога Джорджа Фрімана, засновника приватного розвідувально-аналітичної організації "Стратфор".
Згідно з його словами, під вплив країни потраплять Вірменія, Греція, ОАЕ, Бахрейн, Кіпр, Грузія, Абхазія, Осетія, Сірі, Ємен, Оман, Ірак, Кувейт, Ліван, Єгипет, Лівія, а також південні регіони Російської Федерації (Ставропольський край, Краснодарський край, Ростовська, Волгоградська, Астраханська, Саратовська, Самарська області, Чувашія, Чечня, Дагестан і Адигея.
Як повідомляє турецький інформаційний ресурс Тakvim, карту опублікували ще 10 років тому у книзі Джорджа Фрідмана "Наступні 100 років: Прогноз подій XXI століття" позначає зони, на які Туреччина матиме вплив в 2050 році. Політолог і розвідник вважає, що до цього часу Туреччина стане розширювати сфери впливу і стане регіональною державою, якою була Османська Імперія, але про приєднання нових територій не йшлося.
З боку України Туреччина, за прогнозом політолога, впливатиме на Донецьку та Луганську області, а також Крим.
Раніше повідомлялося, що в середу, 10 лютого, Міністерство оборони Туреччини опублікувало на своєму сайті заяву, згідно з якою вони почали нову повітряну операцію на півночі Іраку проти прихильників забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК).
Також ми писали, що в Туреччині почали серійне виробництво ударного дрона з українським двигуном.
А в грудні минулого року компанія громадянина Туреччини купила на онлайн-аукціоні золоторудну ділянку в Україні.