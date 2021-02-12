На турецькому ТБ обговорювали можливі сфери впливу Туреччини: в Росії сприйняли це як план захоплення

Російські ЗМІ злякалися, що анексований Крим може забрати Турецька Республіка.

У соціальних мережах та російських ЗМІ масово розміщують карту, яка показує нібито прогнозовану територію Туреччини у 2050 році. Так, російське інформаційне агентство ura.ru опублікувало новину про те, що нібито Туреччина збирається завоювати регіони РФ.

Також на Youtube поширюється відео ефіру турецького телеканалу TRT1, назване "На одному з головних телеканалів Туреччини "TRT1", ведучий розповів, які території повинні увійти до складу Туреччини до 2050 року". При цьому, відео залишилося без перекладу.

[ + – ] Ефір телеканалу "TRT1", який неправильно інтерпретували російські ЗМІ

Але на записи ефіру добре видно карту, підписану як Turkish Sphere on Influence 2050 — Сфери впливу Туреччини в 2050.

[ + – ] Карта сфер впливу Туреччини в 2050

Ведучий популярного турецького телеканалу розповідає, які території до 2050 року повинні увійти до сфери впливу Туреччини за версією американського політолога Джорджа Фрімана, засновника приватного розвідувально-аналітичної організації "Стратфор".

Згідно з його словами, під вплив країни потраплять Вірменія, Греція, ОАЕ, Бахрейн, Кіпр, Грузія, Абхазія, Осетія, Сірі, Ємен, Оман, Ірак, Кувейт, Ліван, Єгипет, Лівія, а також південні регіони Російської Федерації (Ставропольський край, Краснодарський край, Ростовська, Волгоградська, Астраханська, Саратовська, Самарська області, Чувашія, Чечня, Дагестан і Адигея.

Як повідомляє турецький інформаційний ресурс Тakvim, карту опублікували ще 10 років тому у книзі Джорджа Фрідмана "Наступні 100 років: Прогноз подій XXI століття" позначає зони, на які Туреччина матиме вплив в 2050 році. Політолог і розвідник вважає, що до цього часу Туреччина стане розширювати сфери впливу і стане регіональною державою, якою була Османська Імперія, але про приєднання нових територій не йшлося.

З боку України Туреччина, за прогнозом політолога, впливатиме на Донецьку та Луганську області, а також Крим.

Раніше повідомлялося, що в середу, 10 лютого, Міністерство оборони Туреччини опублікувало на своєму сайті заяву, згідно з якою вони почали нову повітряну операцію на півночі Іраку проти прихильників забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК).

Також ми писали, що в Туреччині почали серійне виробництво ударного дрона з українським двигуном.

А в грудні минулого року компанія громадянина Туреччини купила на онлайн-аукціоні золоторудну ділянку в Україні.