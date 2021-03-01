Туреччина розробила гібридну ракету для запуску місії на Місяць у 2023 році (відео)

Запуск безпілотного космічного апарату на супутник Землі хочуть приурочити до 100-річчя Турецької республіки.

У Туреччині розробили гібридну ракету, яка дозволить в 2023 році запустити на Місяць безпілотний космічний апарат. Про це повідомляє Anadolu.

"Місію на Місяць планується реалізувати в два етапи — у 2023 і 2028 роках. У 2023 році ми маємо намір досягти Місяця, використовуючи власні національні та оригінальні технології. У рамках першого етапу проекту ми зробимо жорстку посадку на Місяць. Перший запуск на навколоземну орбіту ми здійснимо за співпраці з міжнародними компаніями. Однак наш космічний апарат на Місяць буде доставлений за допомогою запуску на навколоземну орбіту нашої унікальної національної ракети", — заявив міністр промисловості та технологій Туреччини Мустафа Варанков.

Робота над ракетою і космічним апаратом розпочалася ще в 2017 році, нею займається компанія Delta V. Запуск ракети на Місяць збираються приурочити до 100-річчя Турецької республіки.

За словами міністра, запуск безпілотника на супутник Землі дозволить Туреччині вийти у вищу космічну лігу в космічній сфері. Також він заявив, що ті, хто критикує місію за її бюджет, не розуміють, як працює держава і як реалізуються подібні проекти.

Космічна програма Туреччини передбачає відправити на Місяць першого турка, побудувати свій космодром, а також відправити наприкінці 2023 року на Місяць посадковий апарат.

Нагадаємо, у Туреччині на ТБ обговорювали можливі сфери впливу країни, а в Росії це спрйняли за план захоплення.