У Туреччині розбився військовий вертоліт, загинули 9 осіб (фото, відео)

Вертоліт зник з радарів через півгодини після зльоту.

Військовий вертоліт Cougar розбився недалеко від міста Татван, у провінції Бітліс на сході Туреччини в четвер, 4 березня, повідомляє ABC News з посиланням на Міноборони країни.

Девʼять солдатів, які перебували на борту, загинули. Серед жертв — генерал-лейтенант Сухопутних військ Осман Ербаш. Ще четверо людей отримали поранення і були госпіталізовані. Відомо, що вертоліт о 13:55 за місцевим часом відправився в Татван із сусідньої провінції Бінгель. Через півгодини після зльоту з ним зник звʼязок, а потім стало відомо про катастрофу.

[ + – ] Генерал-лейтенант Сухопутних військ Осман Ербаш Фото: climate

До пошуків зниклого вертольота залучили безпілотники, літак CN-235 і вертоліт.

В оборонному відомстві Туреччини крах охарактеризували як нещасний випадок, проте остаточні причини аварії ще не назвали.

Місцевий телеканал HaberTurk повідомив, що причиною падіння вертольота могли стати несприятливі погодні умови, зокрема сніг і туман. Зазначається, що місце аварії знаходиться в районі, де турецькі війська ведуть боротьбу з бойовиками забороненої Робочої партії Курдистану (РПК). З 1984 року у наслідку конфлікту тут загинули десятки тисяч людей.

Незабаром після катастрофи курдські марксисти заявили, що партизани знищили турецький вертоліт "Кобра". Про це пише телеграм-канал Ararat.

[ + – ] Курди повідомили про знищення турецького вертольота Фото: Скриншот

Міноборони принесло сімʼям загиблих щирі співчуття, назвавши жертв катастрофи мучениками. Голова відомства Хулусі Акар та міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу попрямували у район падіння вертольота.

[ + – ] У пошуках місця аварії залучили безпілотники, літак і вертоліт Фото: Анадолу

Декількома днями раніше в Туреччині представили гібридну ракету, яка дозволить у 2023 року запустити на Місяць безпілотний космічний апарат. Робота почалася ще у 2017 році, нею займається компанія Delta V. Запуск ракети на Місяць збираються приурочити до 100-річчя Турецької республіки.

Нагадаємо, Міністерство оборони Вірменії повідомило, що збило азербайджанський вертоліт у південній частині Нагірного Карабаху, у прикордонній з Іраном зоні восени минулого року.