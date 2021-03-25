В Мавритании неизвестный пытался захватить самолет

По данным местных СМИ, злоумышленник — американец, который заявил, что у него "проблемы с правительством страны".

В международном аэропорту Нуакшота в Мавритании неизвестный захватил самолет и потребовал выкуп. Об этом сообщает местное издание Sahara media.

Издание сообщает, что власти начали эвакуацию из аэропорта всех сотрудников и установку кордона безопасности вокруг самолета диаметром 400 метров.

По данным источника издания, человек, штурмовавший самолет, "утверждает, что он американец" и говорит, что у него "проблема с правительством Мавритании". Кроме того, он "потребовал компенсации от правительства".

Атакованный самолет принадлежит местной авиакомпании "Амбриар" и был припаркован на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Нуакшота, в нем не было пассажиров.

Позже издание сообщило, что мужчину, который захватил самолет, задержали.

Ранее сообщалось, что в Великобритании в городе Корноулле потерпел крушение штурмовой истребитель Королевского флота Hawk Jet 736 морской эскадрильи. Крушение самолета произошло из-за неисправности с двигателем. Двое пилотов доставлены в госпиталь после катапультирования.

Напомним, 13 марта в Казахстане разбился военный самолет. В результате крушения погибло 4 человека.

4 марта военный вертолет Cougar разбился недалеко от города Татван в провинции Битлис на востоке Турции. Тогда погибли 9 человек. Среди жертв – генерал-лейтенант Сухопутных войск Осман Эрбаш.